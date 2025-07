Erdbeben der Stärke 4,2 im Kanton Bern gemeldet

Am Montagmittag kam es im Kanton Bern zu einem Erdbeben der Stärke 4,2. Das Epizentrum liegt bei Mürren BE, in der Region herrschte erhebliche Gefahr. Dieses Erdbeben dürfte in der ganzen Schweiz verspürt worden sein, teilte der Schweizerische Erdbebendienst der ETH Zürich (SED) mit.

Das Epizentrum des Bebens war bei Mürren BE. Bild: sed

Das Beben habe sich um 12.52 Uhr bei Mürren ereignet, schreibt der SED in einer automatisierten Mitteilung. Kleinere Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich. Es handelt sich um ein Beben der Stufe 3. Der Bund warnt, in Deckung zu gehen und auf weitere, teil starke Beben gefasst sein.

Der SED registriert in der Schweiz und im nahen benachbarten Ausland durchschnittlich drei bis vier Erdbeben pro Tag beziehungsweise 1000 bis 1500 Beben pro Jahr. Von der Bevölkerung tatsächlich verspürt werden pro Jahr etwa 10 bis 20 Erdstösse mit Magnituden ab etwa 2,5. (dab/sda)

Mehr folgt in Kürze ...