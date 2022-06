Erste Gewitter laut Wetterdienst bereits unterwegs

Diese Kaltfront begünstigt die Entwicklung von Schauern und Gewittern, wie der Wetterdienst Meteonews meldete. Diese Gewitterherde könnten «lokal heftig sein mit Gefahr von Hagel und starken Windböen». Zurzeit gebe es zwei aktive Gewitterzellen: Eine im Appenzellerland und die andere in der jurassischen Ajoie. (saw/sda)

Dazu komme Hagel in den Kantonen Jura und Basel-Stadt. In der Nacht sei eine Kaltfront im Anmarsch, die kühle und feuchte Luft zu den Alpen bringt, wie SRF Meteo auf der Website schreibt.

Die zweite Tageshälfte am Donnerstag wird stürmisch: «Die ersten kräftigen Gewitter sind bereits unterwegs», twitterte SRF Meteo. Im Jura hat der Wetterdienst bereits Sturmböen von 97 km/h gemessen.

Ein 22-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwochabend in Liddes im Kanton Wallis tödlich verunfallt. Der junge Mann verlor am Ausgang einer leichten Kurve auf der Strasse zum Grossen Sankt Bernhard aus noch nicht geklärten Gründen die Kontrolle über seine Maschine und wurde weggeschleudert.