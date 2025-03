Diese Woche ist es noch mehrheitlich bewölkt. Bild: keystone

Nach dem Regen kommt die Sonne – aber erst nächste Woche

Am Mittwoch ist das Wetter im Norden noch ziemlich wechselhaft und bewölkt. Es kann auch gelegentlich regnen, weshalb der Regenschirm griffbereit sein sollte. Bei Temperaturen um die neun Grad ist es wieder kühler als in den vergangenen Tagen. Im Süden regnet es vor allem am Vormittag. Mit zwei Grad mehr herrschen auch dort noch keine Frühlingstemperaturen.

Heute ist es regnerisch. Bild: meteo

Am Donnerstag bleibt das Wetter unverändert. Nur selten blitzt die Sonne hervor. Wer einen Hut trägt, sollte ihn aber festhalten, denn es wird ein wenig windig.

Ende der Woche bleibt es bewölkt. Mit Regen ist dagegen nur noch in den Alpen und im Osten zu rechnen. Mit Temperaturen um die sechs Grad und einer Bise wäre eine etwas wärmere Jacke von Vorteil.

Auch das Wochenende verführt zu keinen Luftsprüngen. Es kann ebenfalls mit Wolken und zeitweise Regen gerechnet werden. Wer also einen gemütlichen Serienmarathon machen möchte, muss wenigstens kein schlechtes Gewissen haben.

Das Wochenende verspricht keine Besserung. Bild: meteo

Die Sonne kommt in der nächsten Woche

Schönere Aussichten gibt es für nächste Woche. Die Sonne kommt wieder hervor und es bleibt trocken. Der Regenschirm kann also durch die Sonnenbrille ausgetauscht werden. Auch die Temperaturen steigen kontinuierlich. Meteo prognostiziert sogar Höchsttemperaturen von 18 Grad für die zweite Hälfte der Woche.

Am Montag wird es wieder sonnig. Bild: meteo

