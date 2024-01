Die 20-Grad-Marke ist geknackt: In Biasca ist es 21,5 Grad warm

Die 20-Grad-Marke ist dieses Jahr ein erstes Mal geknackt worden. Im Tessin zeigte das Quecksilber am Donnerstag um 11.00 Uhr die Temperatur in Biasca an, und um die Mittagszeit zeigte das Thermometer dort bereits 21,5 Grad. Luzern kam lediglich auf 14,2 Grad.

In Biasca wurde es heute richtig warm (Archivbild) Bild: keystone

Verantwortlich für die frühsommerlichen Werte im Südkanton ist laut dem Wetterdienst Meteonews der Nordföhn. Deutlich kälter ist es hingegen in der Ostschweiz, wo die Temperaturen unter der 10-Grad-Marke bleiben und auch am Nachmittag noch Niederschläge erwartet werden, wie das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (Meteoschweiz) für Donnerstag voraussagte.

Nass und kühler wird es voraussichtlich am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag. Allerdings wird es zum Wochenende mehrheitlich trocken und auch sonnig. Am Sonntag werden im Norden Temperaturen um 11 Grad erwartet. (sda)