Die Hitzewelle hat die Schweiz erreicht – Temperaturen bis zu fast 35 Grad

Extreme Hitze könne zu Dehydrierung, Sonnenstich und Hitzeschlag führen. Jährlich erkrankten rund tausend Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an berufsbedingtem Hautkrebs. Zudem steige das Unfallrisiko auf Baustellen an Tagen mit über 30 Grad um sieben Prozent. (sda)

Die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen wie Pausen im Schatten werde zunehmend dem wachsenden Termindruck geopfert, so die Gewerkschaft. Die Unia sieht dabei die Bauherren als Auftraggeber in der Pflicht. Diese sollen gemäss der Gewerkschaft den Endtermin verschieben, wenn die Arbeit aufgrund von Hitze unterbrochen werden muss.

In Teilen der Schweiz herrscht wegen des anhaltenden sonnigen und trockenen Wetters zudem Waldbrandgefahr. Die Öffentlichkeit wurde aufgefordert, beim Feuern äusserste Vorsicht walten zu lassen. In Teilen des Kantons Wallis gilt laut Bundesamt für Umwelt gar die höchste Waldbrandgefahrenstufe.

In Genf kletterte das Thermometer demnach auf 34.8 Grad. Auch in vielen weiteren Regionen der Schweiz erreichten die Temperaturen laut Meteoschweiz Höchstwerte von 30 bis 34 Grad.

In der Schweiz ist eine Hitzewelle angerollt. Am Freitag stellte das Bundesamt für Meteorologie (Meteoschweiz) Höchsttemperaturen von bis zu fast 35 Grad fest, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt gab.

19 Kilo mit 12 Monaten: Vater entführt Tochter und deckt Ex-Partnerin mit Vorwürfen ein

Ein Vater flieht mit seiner Tochter von Brasilien in die Schweiz, um sie vor der angeblich verwahrlosten und unfähigen Mutter zu schützen. Ist das ein legitimer Grund, um das eigene Kind zu entführen? Das Bundesgericht hat diese Frage jetzt beantwortet.

Es ist kurz vor Ostern, als ein Vater mit seiner eineinhalbjährigen Tochter ein Flugzeug in Brasilen besteigt und in Richtung Schweiz aufbricht. Aus seiner Perspektive ist er mit ihr aus Notwehr in den Kanton Zürich geflohen. Dem Bundesgericht wird der schweizerisch-brasilianische Doppelbürger später sagen, er habe das Kind vor seiner verwahrlosten und sich prostituierenden Mutter in Sicherheit bringen müssen.