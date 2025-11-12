Nebel
DE | FR
burger
Schweiz
Bundesrat

Keller-Sutter streicht Mitarbeitenden die Weihnachtsfeier im Bernerhof

Keller-Sutter streicht Mitarbeitenden die Weihnachtsfeier im Bernerhof

12.11.2025, 08:3612.11.2025, 08:36

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat die traditionelle Weihnachtsfeier ihres Finanzdepartements im Bernerhof gestrichen.

Intern wird der Entscheid mit Sparüberlegungen und dem Ziel, als Säckelmeister des Bundes ein Zeichen zu setzen, begründet. Dies berichten die Tamedia-Zeitungen. Auch wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen würden statt der zentralen Feier künftig kleinere Anlässe in den einzelnen Verwaltungseinheiten stattfinden, wie eine EFD-Sprecherin den Zeitungen sagt.

Konkrete Angaben dazu, wie viel Geld damit eingespart wird, macht das Departement nicht. Die Massnahme steht im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket 27, mit dem der Bundesrat den Haushalt stabilisieren will.

Begleitet von der Weibelin Alba Napoletano, rechts, trifft, Bundesraetin Karin Keller-Sutter ihren Patenhund, den Bernhardiner Zeus du Grand St. Bernard, links, und dessen Tochter Lio von der Fondatio ...
Fand auch im Bernerhof statt: Bundesrätin Keller-Sutter trifft auf Bernhardiner.Bild: keystone

Ein Haus mit Tradition

Der Bernerhof ist heute der Hauptsitz des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD), war bis zur Gründung des Bundesstaats 1848 jedoch ein Nobelhotel. Der Bernerhof ist darum weiter beliebt für repräsentative Anlässe oder Staatsempfänge.

Er befindet sich gleich neben dem Bundeshaus.

(rbu) mit Material der sda

Mehr Bernerhof:

Herzliche Worte beim Staatsbesuch der Präsidentin Kosovos
    DANKE FÜR DIE ♥
    Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
    (Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
    5 CHF
    15 CHF
    25 CHF
    Anderer
    Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
    Themen
    Karin Keller-Sutter bei der Barryland-Einweihung
    1 / 10
    Karin Keller-Sutter bei der Barryland-Einweihung

    Karin Keller-Sutter hat am Donnerstag in Martigny an der Eröffnung des neuen Barryland teilgenommen.
    quelle: keystone / gabriel monnet
    Auf Facebook teilenAuf X teilen
    Das sagt Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter am 1. August zu Trumps Strafzöllen
    Video: watson
    Das könnte dich auch noch interessieren:
    Du hast uns was zu sagen?
    Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
    12 Kommentare
    Zum Login
    user avatar
    Dein Kommentar
    YouTube Link
    0 / 600
    Hier gehts zu den Kommentarregeln.
    Die beliebtesten Kommentare
    avatar
    Schnüffelstück
    12.11.2025 09:15registriert April 2021
    Es ist immer ein starkes und bei den Mitarbeitern geschätztes Zeichen des Sparwillens des Managements, wenn (vermutlich) alte und beliebte Mitarbeiteranlässe gestrichen oder "optimiert" werden.... nicht
    270
    Melden
    Zum Kommentar
    avatar
    Onyx
    12.11.2025 09:06registriert Dezember 2014
    Ich hätte eine deutlich effektivere Sparmassnahme für KKS: Die Pensionen ehemaliger Bundesräte zu senken oder abzuschaffen! Das kriegen die mit Verwaltungsratsmandaten gut ausgeglichen.
    260
    Melden
    Zum Kommentar
    12
    Meistgelesen
    1
    Tesla kollabiert in Deutschland
    2
    Zum 11. 11. gibt es 11 + 11 Fails für einen lustigeren Dienstag
    3
    8 der gefährlichsten Sehenswürdigkeiten der Welt
    4
    Bundesrat übernimmt EU-Regel fürs Töff-Fahren – ein fataler Entscheid
    5
    «Krassester Reality Check meines Lebens»: Ardita nimmt mit der Spritze ab
    Meistkommentiert
    1
    Die Juso-Initiative ist chancenlos: Warum die Wirtschaft trotzdem «zittert»
    2
    Rolex für mehrere Zehntausend Franken auf Bild aufgetaucht: Trump wird reich beschenkt
    3
    Frauen in der Schweiz bekommen so wenig Kinder wie noch nie
    4
    SBB-Vergabe an Siemens entfacht politische Debatte – doch Rechtsexperten halten dagegen
    5
    Tötungsdelikte in der Schweiz: Fast nur Frauen sind Opfer bei Paar-Konflikten
    Meistgeteilt
    1
    Kanadische Olympiasorgen und Aufstand der Jugend – 7 Erkenntnisse aus dem 1. NHL-Monat
    2
    Handball: Zwei Siege und eine Niederlage + Schweizerinnen gewinnen an Schiess-WM Silber
    3
    Trump will der Schweiz «helfen» – das wissen wir über den möglichen Zoll-Deal
    4
    Die Preisschere zwischen Stromern und Verbrennern schliesst sich weiter
    5
    22 heisse Memes für einen sexy Mittwoch (kleiner Schmuddel-Dump)
    In Frankreich gefundene Leiche ist Bewohner aus dem Kanton Waadt
    Die vor zehn Tagen im französischen Ort Fédry gefundene Leiche ist als Bewohner von Sainte-Croix VD identifiziert worden. Der Schweizer wurde seit dem 31. Oktober vermisst, wie der Kanton Waadt am Dienstag mitteilte.
    Zur Story