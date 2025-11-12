Keller-Sutter streicht Mitarbeitenden die Weihnachtsfeier im Bernerhof

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat die traditionelle Weihnachtsfeier ihres Finanzdepartements im Bernerhof gestrichen.

Intern wird der Entscheid mit Sparüberlegungen und dem Ziel, als Säckelmeister des Bundes ein Zeichen zu setzen, begründet. Dies berichten die Tamedia-Zeitungen. Auch wegen rückläufiger Teilnehmerzahlen würden statt der zentralen Feier künftig kleinere Anlässe in den einzelnen Verwaltungseinheiten stattfinden, wie eine EFD-Sprecherin den Zeitungen sagt.

Konkrete Angaben dazu, wie viel Geld damit eingespart wird, macht das Departement nicht. Die Massnahme steht im Zusammenhang mit dem Entlastungspaket 27, mit dem der Bundesrat den Haushalt stabilisieren will.

Fand auch im Bernerhof statt: Bundesrätin Keller-Sutter trifft auf Bernhardiner. Bild: keystone

Ein Haus mit Tradition

Der Bernerhof ist heute der Hauptsitz des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD), war bis zur Gründung des Bundesstaats 1848 jedoch ein Nobelhotel. Der Bernerhof ist darum weiter beliebt für repräsentative Anlässe oder Staatsempfänge.

Er befindet sich gleich neben dem Bundeshaus.

(rbu) mit Material der sda