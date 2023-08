Was wir über den «extremen» Hitzedom wissen, der sich über die Schweiz wölbt

Eine ähnliche Hitzekuppel hatte in Kanada im Juni 2021 für mehrere Wochen angehalten , oder auch in diesem Sommer im Mittelmeerraum.

Das ist nicht so einfach zu sagen. Diese sehr starken Hochdruckgebiete können mehrere Tage bestehen bleiben. Die aktuellen Vorhersagen sehen die Auflösung des derzeitigen Hochs erst in der zweiten Hälfte der nächsten Woche. Daher wurde eine Vorwarnung für eine Hitzewelle der Stufe 3 herausgegeben.

«Der Himmel wird oft klar und wolkenlos bei maximaler Sonneneinstrahlung sein, was weiter zur Erwärmung der Luftmasse beiträgt. Gleichzeitig wird subtropische Warmluft aus der Sahara von Spanien und Frankreich in den unteren Schichten herangeführt. Diese Ansammlung sehr warmer Luft in allen Höhenlagen wird einen sogenannten ‹Hitzedom› bilden.»

Was wird in der Schweiz passieren und warum spricht man von einem «Hitzedom»?

Dieser Druck wird in Hektopascal (hPa) gemessen. Er gibt das Gewicht der Luftsäule an, die vom Boden bis zur Obergrenze der Atmosphäre reicht. «Wenn an einem Ort zum Beispiel 1000 hPa herrschen, weist die Luft, die über der Fläche von 1 Quadratmeter lagert, ein Gewicht von 10 Tonnen auf», schreibt das Bundesamt.

Was wird in der Schweiz passieren und warum spricht man von einem «Hitzedom»?

Die Hitzewelle in der Schweiz wird dieses Wochenende noch an Intensität zulegen. Ab Freitag wölbt sich ein Hitzedom über das Land, der auf unbestimmte Zeit stehen bleibt.

Der 113. Basejump-Tote in der Schweiz – so gefährlich ist der Extremsport wirklich

Die Schweiz ist das Mekka des Basejumpings und zieht Springer aus aller Welt magisch an. Einige davon bezahlen ihre Leidenschaft mit dem Leben – zuletzt ein Deutscher in Lauterbrunnen.

Ausrüstung nochmals gecheckt. One. Two. Three. Und go! So oder ähnlich klingt es jeweils, bevor ein Basejumper sich nach minutiöser Vorbereitung in die Tiefe stürzt. Weltweit soll es nur rund 2000 Wagemutige geben, die diesen Sport ausüben. Viele von ihnen hat es schon ins Lauterbrunnental gezogen. Mit seinen bis zu 400 Meter hohen Felswänden, dem atemberaubenden Panorama und den über 10 Absprungstellen gilt die Region als Mekka für Basejumper.