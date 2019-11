Schweiz

Wetter am Wochenende: Viel Regen in der Schweiz, aber bald wird's schön



Netflix freut's: Am Wochenende regnet's (nächste Woche sieht es aber ganz anders aus)

Das bevorstehende Wochenende präsentiert sich wettertechnisch eher von der unfreundlichen Seite. Im Flachland regnet es eigentlich bis Montagabend durch. Vereinzelt kann es am Montag sogar zu einigen Schneefällen kommen. Doch auch im Tessin und in der Westschweiz gibt es zum Abschluss der Woche Regen und Schnee.

Eigentlich die perfekte Voraussetzung dafür, ohne schlechtes Gewissen die zwei freien Tage in der Wohnung, unter der Decke, vor dem Fernseher zu verbringen. Was wohl Netflix gerade so für neue Filme streamt?

Und Stubenhocker brauchen dieses Wochenende wirklich kein schlechtes Gewissen zu haben, wird es doch dann ab Dienstag wieder schöner und man kann verlorene Zeit an der Luft wiedergutmachen.

Bild: MeteoSchweiz

Tatsächlich bleibt es in der ganzen Schweiz die Woche hindurch schön und freundlich, erst auf das Wochenende in einer Woche werden wieder dunkle Regenwolken über der Schweiz erwartet. Vereinzelt könnte der Nebel im Flachland noch vorbeischauen.

Deshalb geniesst jetzt das schlechte Wetter mit Tee und Streams, nächste Woche erwarten uns vielleicht die letzten Sonnentage dieses Jahres. (leo)

