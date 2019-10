Leben

Film

Das sind die Film- und Serien-Highlights im November auf Netflix und Co.



Bild: Netflix

Der November wird zum Streaming-Schlaraffenland – wir haben 18 Tipps für euch

Selten war ein Monat bezüglich Streaming so spannend wie der diesjährige November. Die grossen drei Streaming-Anbieter hauen gleich massenhaft Serienhits raus und Apple steigt mit seinem eigenen Dienst Apple TV Plus ins Streaming-Geschäft ein.

Aus diesem Grund ist die Streaming-Vorschau dieses Mal etwas länger als üblich. Denn es wäre einfach falsch, euch die ganzen (vermeintlich) tollen Serien und Filme vorzuenthalten.

PS: Am 12. November startet ebenfalls Disney Plus, allerdings nicht in der Schweiz. Daher wird dieser Streaming-Dienst hier nicht berücksichtigt.

Neue Serien

«Wir sind die Welle»

Bild: Netflix

Eine Gruppe von Jugendlichen startet einen Aufstand, weil sie die gesellschaftlichen Missstände nicht mehr hinnehmen wollen. Doch was als eher spielerischer Aufstand beginnt, entwickelt bald eine gefährliche Eigendynamik.

«Wir sind die Welle» startet am 1. November auf Netflix.

«The Morning Show»

Bild: Apple

Alex Levy ist Moderatorin der angesehenen Nachrichtensendung «The Morning Show». Doch dann wird ihr Co-Moderator Mitch Kessler nach 15 Jahren gefeuert. Nun muss Levy nicht nur um ihre eigene Position kämpfen, sondern sich auch gegen die aufstrebende Journalistin Bradley Jackson durchsetzen.

«The Morning Show» startet am 1. November auf Apple TV Plus.

«For All Mankind»

Bild: Apple

In einer alternativen Realität: Die Russen sind die Ersten, die es schaffen, einen Menschen auf den Mond zu schicken. Doch die geschockten USA geben sich nicht geschlagen und so geht der Wettlauf um das Weltall weiter und nimmt völlig neue Dimensionen an.

«For All Mankind» startet am 1. November auf Apple TV Plus.

«Watchmen»

Bild: HBO

Als der einstige Superheld «The Comedian» ermordet wird, nimmt sein ehemaliger Kollege Rorschach die Ermittlungen auf. Dabei stösst er auf eine Verschwörung, die so gross ist, dass sie die bisher bekannte Welt für immer verändern könnte.

«Watchmen» startet am 4. November auf Sky Show.

«War of the Worlds»

Bild: Fox

Kaum hat die Menschheit ausserirdisches Leben nachgewiesen, landet dieses auch schon auf der Erde und unterjocht die Menschheit. Die wenigen Überlebenden versuchen mehr über ihre Angreifer herauszufinden. Bald wird ihnen klar, dass dieser Angriff keinesfalls Zufall war.

«War of the Worlds» startet am 6. November auf Sky Show.

«Grünes Ei mit Speck»

Bild: Netflix

Sam und sein unbenannter Begleiter Guy reisen quer durch das Land, um die bedrohten Tiere eines Zoos zu retten. Gleichzeitig versucht Sam seinen Mitstreiter davon zu überzeugen, dass Grünes Ei mit Speck ein überaus leckeres Gericht ist.

«Grünes Ei mit Speck» startet am 8. November auf Netflix.

Nichts mehr verpassen: Filme und Serien Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren Link zu Filme und Serien

«His Dark Materials»

Bild: HBO

In einer Parallelwelt existiert Magie wirklich. Hier hat jeder Mensch ein Tierwesen an seiner Seite, zu dem er eine starke, emotionale Bindung hat. Als eines Tages immer mehr Kinder verschwinden, macht sich die junge Lyra auf, herauszufinden, wohin ihre Freunde verschwunden sind.

«His Dark Materials» startet am 25. November auf Sky Show.

Neue Staffeln

Achtung: Die Inhaltsangaben beziehen sich auf die aktuelle Staffel und enthalten daher teilweise massive Spoiler!

«Modern Family»: Staffel 9

Bild: ABC

Die Pritchetts stehen vor allerlei neuen Herausforderungen. Das betrifft vor allem Hayley, Luke und Alex, die immer öfter sehr erwachsene Entscheidungen treffen müssen. Gleichzeitig müssen Claire und Phil ihr Leben neu ordnen, nun, da ihre Kinder auf eigenen Beinen stehen.

Die 9. Staffel «Modern Family» startet am 1. November auf Netflix.

«The End of the F***ing World»

Bild: Netflix

Zwei Jahre nach der Handlung der ersten Staffel wird eine Frau aus dem Gefängnis entlassen. Sie hat nur ein Ziel: sich für den Mann, den James und Alyssa ermordet haben, zu rächen.

Die 2. Staffel von «The End of the F***ing World» startet am 5. November auf Netflix.

«Britannia»: Staffel 2

Bild: Sky Show

Königin Antedia bereut ihren Deal mit den Römern bitter. Als Gefangene der Römer ist sie nur noch eine leere Hülle. Amena erhält endlich ihre heissersehnte Krone – doch wie viel Macht hat sie als Marionette der Römer wirklich?

Die 2. Staffel «Britannia» startet am 7. November auf Sky Show.

«American Horror Story: Apocalypse» (Staffel 8)

Bild: FX

Während Menschen an der Oberfläche durch die Strahlung dahingerafft werden, kann sich eine kleine Gruppe Menschen in einen Bunker retten. Doch der scheinbar sichere Hafen entpuppt sich schon bald als sektenhaftes Gefängnis.

Die 8. Staffel «American Horror Story» startet am 15. November auf Netflix.

«The Man in the High Castle»: Staffel 4

Bild: Amazon

Juliana treibt mit ihrer Vision für eine bessere Welt den Widerstand weiter voran, bis er zu einer ernstzunehmenden Rebellion wird. Doch Reichsmarschall John Smith hat nur Interesse für das Portal, das die Nazis in ein anderes Universum gebaut haben.

Die 4. Staffel von «The Man in the High Castle» startet am 15. November auf Prime Video. Es handelt sich dabei um die finale Staffel.

«The Crown»: Staffel 3

Bild: Netflix

Die dritte Staffel spielt im Zeitraum von 1964 bis 1972. Darin fallen unter anderem der Aufstieg der Beatles, die legendäre Fussball-WM von 1966 und die Skandal-Affäre zwischen Prinzessin Margaret und Roddy Llewellyn. Und natürlich ist da noch der Aufstieg der eisernen Lady Margaret Thatcher.

Die 3. Staffel «The Crown» startet am 17. November auf Netflix.

Hey, Leute, ich brauch' mal eben eure Meinung: Umfrage Was gefällt euch als Inhaltsangabe bei den neuen Staffeln besser? Die Inhaltsangabe der aktuellen Staffel, damit man weiss, wie's weitergeht.

Die Inhaltsangabe der ersten Staffel, falls man die Serie noch nicht kennt.

Abstimmen 2 Die Inhaltsangabe der aktuellen Staffel, damit man weiss, wie's weitergeht. 0%

Die Inhaltsangabe der ersten Staffel, falls man die Serie noch nicht kennt. 0%

Neue Filme

«The Elephant Queen»

Bild: Apple

Ein Dokumentarfilm über eine Elefantenherde, die von der Elefantenkuh Athena angeführt wird. Diese muss ihre Herde in der Trockenzeit durch ein Land voller Gefahren führen, um die letzten verbleibenden Wasserlöcher zu finden.

«The Elephant Queen» startet am 1. November auf Apple TV Plus.

«The King»

Bild: Netflix

Hal, eigensinniger Prinz und widerwilliger Erbe des englischen Thrones, wird als Heinrich V. zum König gekrönt. Fortan versucht er der Palastpolitik, dem Chaos und Krieg, den sein Vater ihm hinterlassen hat, Herr zu werden.

«The King» startet am 1. November auf Netflix.

«Klaus»

Bild: Netflix

Als der junge Postbote Jesper beauftragt wird, den Postservice in einem Dorf im kalten Norden zu etablieren, sieht er endlich seine Chance, sich zu profilieren. Die dortigen Einwohner haben allerdings kein Interesse an diesem neuartigen Postservice. Doch dann lernt Jesper den eigenartigen Spielzeugmacher Klaus kennen.

«Klaus» startet am 15. November auf Netflix.

«The Irishman»

Bild: Netflix

«Ich höre, du streichst Häuser?» Mit diesem Satz wird in Mafiakreisen die Ermordung von Feinden in Auftrag gegeben. Und genau darin ist Frank «The Irishman» Sheeran der Beste. Über die Jahrzehnte entwickelt sich zwischen ihm und seinem Mafiakollegen Jimmy Hoffa eine tiefe Freundschaft. Doch dann übermittelt ihm sein Boss den nächsten Auftragsmord: Jimmy Hoffa.

«The Irishman» startet am 27. November auf Netflix.

«The Report»

Bild: Prime Video

Daniel Jose arbeitet für den US-Senat und soll die neuen Verhör-Methoden untersuchen, die die CIA seit dem 11. September 2001 anwendet. Als sich diese als brutale Foltermethoden ohne effektive Ergebnisse herausstellen, will er die Ergebnisse veröffentlichen. Doch Leute in der CIA und selbst im Weissen Haus wollen ihn davon abbringen.

«The Report» startet am 29. November auf Prime Video.

Und weil ihr ja bekanntlich auch immer viele gute Tipps habt: Schreibt doch in die Kommentarspalte, was ihr euch anschaut und was ihr empfehlen könnt.

Abonniere unseren Newsletter