Und nun zum Wetter: Es ist (und bleibt) schön und warm ☀️

Sonne sat auch in Thun mit Blick auf EIger, Mönch und Jungfrau. Bild: keystone

In der Schweiz sind am Mittwoch, dem Weltmeteorologietag, für die Jahreszeit hohe Temperaturen gemessen worden. In Bad Ragaz SG wurde als erster Station auf der Alpennordseite die 20-Grad-Marke geknackt, wie MeteoNews am Mittwoch mitteilte.

Auch in Chur stiegen die Temperaturen auf 20 Grad. Im Tessin und im Wallis wurden vergleichbare Temperaturen registriert. Laut MeteoSchweiz stieg das Thermometer am Mittwoch in Sitten auf 19 Grad und in Lugano auf 18 Grad. Auf 2000 Metern wurden 4 Grad gemessen.

Die Temperaturen liegen derzeit über der jahreszeitlichen Norm. Ein umfangreiches und kräftiges Hochdruckgebiet über Nord- und Mitteleuropa bestimmt bis auf Weiteres das Wetter in der Schweiz.

Für die nächsten Tagen ist laut SRF Meteo mit anhaltend hohen Temperaturen zu rechnen. Allerdings liegen die Temperaturen in den Niederungen am Morgen noch bei minus 2 bis plus 4 Grad. Höchsttemperaturen von rund 18 Grad sind am Nachmittag zu erwarten. (aeg/sda)