Starker Föhnsturm –Kaltfront in Sicht

Von Sonntag bis Montagnachmittag gibt es in der Schweiz starken Südföhn mit Föhnsturm von bis zu 100 Kilometern pro Stunde in den Alpentälern. Am Montag beendet eine Kaltfront die Föhnphase.

Zusätzlich zum starken Föhn kam über dem Jura ein starker Südwestwind auf, wie Meteo Schweiz am Sonntag schrieb. Verantwortlich dafür gewesen sei ein Starkwindbad in den unteren Luftschichten, das bei sich verstärkenden Temperaturunterschieden entstehe. Im konkreten Fall ist das eine Kaltfront aus Nordwesten, die heranrückt und gleichzeitiger Föhn über dem Alpenraum.

Die Kaltfront bringt ab Sonntagabend teils kräftige Regenfälle und allmählich Schnee bis 1500 Meter, wie SRF Meteo weiter schrieb. Lokal könne die Schneefallgrenze gar tiefer sein. Am Dienstagmorgen gibt es laut SRF Meteo auf der Alpennordseite einen Übergang zu wechselhaftem Aprilwetter mit weiteren Regengüssen.

(yam/sda)