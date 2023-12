Achtung, heute wird's luftig – Bund warnt in Ostalpen vor Schneestürmen

Der Jetstream bringt heute viel Wind, aber auch Regen und Schnee. Der Bund warnt besonders für die Surselva und das Prättigau.

Du hast es vielleicht schon bemerkt: Es ist windig. Gerade im Mittelland gibt es heute viel Wind, es könnte sogar stürmisch werden. Im Flachland gibt es ab Nachmittag auch verbreitet Regen, den Alpen entlang auch anhaltend.

Der Bund warnt: In den Voralpen wird es zu heftigen Niederschlägen kommen, es gilt Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) von 5. Mit Nachdruck warnt er auch vor Schneestürmen in Teilen des Kantons Uri sowie des Kantons Glarus, im Sarganserland und im Prättigau. Dort gilt Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr). Für 21 Uhr heute wird mit der stärksten Phase gerechnet.

Orange: erhebliche Gefahr, Rot: grosse Gefahr. Bild: MeteoSchweiz

Wo Gefahrenstufe 3 gilt, solltest du dich von Fliessgewässern und Seen fernhalten sowie steile Hänge meiden. Bei Gefahrenstufe 4 solltest du den Wald und Bäume generell meiden. Auch die Lawinengefahr ist beträchtlich. Laut Simon Eschle von SRF Meteo wird sich besonders am Freitag die Lawinensituation verschärfen. Der Einfluss aufs Hochwasser könne noch nicht abgeschätzt werden.

Grüne oder weisse Weihnachten?

Stürmisch und nass bleibt es noch bis Samstag, im Laufe des Tages lassen Wind und Niederschlag aber nach. Am meisten Wind gibt es zuvor im zentralen und östlichen Flachland sowie in den Alpentälern und auf den Bergen. Weisse Weihnachten sind im Flachland derweil vom Tisch, es wird mild mit 10 Grad und auch die Sonne wird sich zeigen. Wer auf weisse Weihnachten nicht verzichten will, sollte in die Berge.

