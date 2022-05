Gewitter mit Starkregen und Hagel ziehen über die Schweiz

Am meisten Niederschlag fiel in Interlaken BE mit 28.4 Millimeter. Zuvor waren die Gewitterzelle vor allem im Berner Oberland aktiv. Der Wetterdienst Meteonews berichtete von Gewitterzellen und Hagel zunächst in Adelboden und Interlaken im Berner Oberland.

Die Gewitter brachten laut MeteoSchweiz über 12'000 Blitze und stellenweise Hagelkörner mit einen Durchmesser von mehreren Zentimetern. Davon betroffen war vor allem Sachseln OW. Sturmböen gab es in Visp VS und auf dem Pilatus mit 95 Kilometer pro Stunde.

SP-Nationalrätin will Genderstern einführen – und sticht damit in ein Wespennest

Betroffene hoffen nach dem Organspende-Ja: «Es kann jeden treffen»

Wer dank einer Organspende lebt, hat sich am Abstimmungssonntag besonders gefreut. Drei Betroffene erzählen, was das Ja zur Änderung des Transplantationsgesetzes für sie bedeutet.

Das Schweizer Stimmvolk will das Transplantationsgesetz ändern: Am Sonntag sagten 60,2 Prozent Ja zur Widerspruchslösung. In Zukunft muss also explizit festhalten, wer seine Organe nicht spenden will. Ist nichts festgehalten, geht man von der Zustimmung des oder der Verstorbenen aus.