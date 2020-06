Schweiz

Wetter

Freude herrscht! Heute ist Sommerbeginn.



Freude herrscht! Heute ist Sommerbeginn … und das bedeutet: Regen. 😒

Freude herrscht! Heute Montag, 1. Juni, beginnt der Sommer so richtig offiziell. Zumindest für die Meteorologen. Die haben den Sommerbeginn auf Anfang Juni angesetzt – astronomisch beginnt er erst am 20/21. Juni. Das weiss aber das Wetter nicht. Und das ist auch gut so.

Das bedeutet, dass das Wetter schöner werden darf. Tut es auch diese Woche: Von Montag bis Mittwoch wird es tatsächlich von Tag zu Tag schöner. Am Mittwoch werden gar Temperaturen von 27 Grad erwartet. Dann folgt aber auch das, was wir im Titel angedeutet haben: Es wird regnen. Und es wird kühler. Bäh-Wetter sozusagen.

Das heisst für den Gesamtsommer natürlich nichts. Der wird astronomisch sowieso erst in rund drei Wochen beginnen. Die Bundesmeteorologen haben im Internet einen «Saisonausblick» für die Sommermonate Juni–August veröffentlicht. Das ist keine Prognose, sondern eine «Vorhersage der Temperaturtendenz», die mit einer hohen Unsicherheit behaftet sei.

Die Grafiken dort zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen «warmen» Sommer sehr hoch sei. Sprich: Wir dürfen uns wahrscheinlich auf einen schönen Sommer freuen! (Das dürfen wir auch ohne Grafiken. Mit einem solchen «Saisonausblick» gehts aber einfacher.)

Für die Deutschschweiz: Bild: meteoschweiz

Für die Westschweiz: Bild: meteoschweiz

Für die Südschweiz: Bild: meteoschweiz

Freude herrscht!

Elefäntchen freut sich. gif: giphy.com/reddit.com

Schweinchen Babe freut sich. gif: giphy.com/gifbay.com

Katze freut sich. gif: giphy.com

Irgend so ein hyperaktives Kind freut sich. gif: giphy.com

Und Obama freut sich auch. gif: giphy.com

