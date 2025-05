Viele Schweizer Gewässer führen aktuell zu wenig Wasser. Bild: keystone

Erste Hälfte nass und trüb, dann sonniger: So wird das Wetter diese Woche

Was für ein Montag. Während die Niederschläge den durstigen Schweizer Gewässern guttun, dürfte die graue Nässe so manchem aufs Gemüt schlagen. Doch es gibt gute Nachrichten: «Mit dem heutigen Montag ist die Talsohle fast schon durchschritten», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung.

So viel Regen fiel vom Sonntag bis am Montagmorgen in der Schweiz. Bild: meteonews

In der ersten Wochenhälfte bleibt es allerdings grau und nass. Der Dienstag bleibt im Flachland vorwiegend trocken, nur im Jura, der Nordwestschweiz und entlang der Alpen kommt es weiterhin zu gelegentlichen Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen bleiben dabei im tiefen, zweistelligen Bereich. Ähnlich sieht es am Mittwoch aus.

Doch dann kommt der Donnerstag und mit ihm die Rückkehr erster Sonnenstrahlen. Dann überwiegen «im Flachland wieder mehrheitlich die trockenen Phasen», wie der Wetterdienst schreibt. Auf das Wochenende hin wird das Wetter generell freundlicher und die Temperaturen steigen wieder etwas an.

Die Wetteraussichten. Bild: meteonews

Vom Niveau der vergangenen Woche bleiben wir allerdings weit entfernt. Das Wetter wird frühlingshaft, nicht sommerlich. Die Eisheiligen vom 11. bis 15. Mai dürften auch dieses Jahr keine Auswirkung auf den Bodenfrost haben, denn dieser bleibt uns erspart. (leo)