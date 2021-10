Der Oktober war sonnig, aber kühl – mit wenig Niederschlag im Norden

Sonnig, aber kühl: der Oktober 2021. Bild: keystone

Ein goldener Herbst entschädigt für einen verlorenen Sommer – so könnte man das Wetter der vergangenen fünf Monate zusammenfassen. Und Meteonews bestätigt: Der Oktober war teilweise deutlich zu sonnig, im Norden viel zu trocken und verbreitet leicht zu kühl.

Nur gerade Lugano weist einen kleinen Temperaturüberschuss von 0,2 Grad auf, wie der private Wetterdienst Meteonews aus Zürich am Dienstag schrieb. Sonst war der Oktober verbreitet leicht zu kühl.

Der Grund für die vielerorts leicht negativen Abweichungen seien die vielfach tiefen Minima. So habe es im Flachland bereits vereinzelt Morgenfrost gegeben – zum ersten Mal schon am 14. Oktober und damit deutlich früher als im Durchschnitt.

Verwöhnt hat der diesjährige Oktober – wie schon der September – mit viel Sonne: Bei den berücksichtigten Stationen schwingen Bern und Genf obenaus mit bereits 33 Prozent mehr als normal im ganzen Oktober.

Und auch trocken war der Oktober, vor allem im Norden. Am grössten sind die Abweichungen in Zürich-Flughafen und in Buchs-Aarau, wo laut Meteonews bisher weniger als ein Viertel des normalen Oktoberniederschlags fiel. (aeg/sda)