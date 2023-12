Vom Skiwetter und weissen Weihnachten: Ein Wetterausblick ❄️✨

Das Wetter wird in der zweiten Wochenhälfte milder, der Schnee schmilzt. Doch am Wochenende schneit es in höheren Lagen, einem schönen Tag auf der Piste steht nichts im Weg.

Neuschnee wird es in den nächsten Tagen geben, zumindest in den Bergen. Am Freitag wird es in weiten Teilen der Schweiz schneien, allerdings eher in höheren Lagen, inneralpin auch in tiefen Lagen – am längsten schneit es im Wallis und in Teilen des Kantons Tessin. In Graubünden und den Ostschweizer Bergen kommt der Schnee erst gegen Abend. Gegen Mittag steigt die Schneefallgrenze dann auf 800 bis 1300 Meter. Wo es nicht schneit, gibt es Regen – im Flachland zeigt sich auch mal die Sonne, aber sehr zurückhaltend.

Am Wochenende ist es wechselhaft. Der Samstag beginnt mit Niederschlag – vor allem im Westen –, dann gibt es sonnige Abschnitte. Am Abend folgt wieder Niederschlag, die Schneefallgrenze liegt bei 1500 bis 2000 Metern. Höchsttemperaturen liegen bei etwa 7 Grad, auf 2000 Metern bei maximal 2 Grad.

Am Sonntag steigen die Temperaturen weiter, auf bis zu 10 Grad. Niederschlag gibt es nur in der Zentralschweiz und im Osten, mit Schnee ab ca. 1000 Metern. Fast überall in der Schweiz ist es recht freundlich.

Ein schönes Bild aus unserem Archiv.

Gibt es dieses Jahr weisse Weihnachten?

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Statistik spricht gegen weisse Weihnachten. Im Mittelland waren sie in den letzten Jahrzehnten meist grün. Das letzte Mal Schnee passend zum Fest gab es in Zürich anno 2010, so MeteoSchweiz.

Es sei allerdings unmöglich, bereits jetzt auf den Tag genau das Wetter für Weihnachten vorherzusagen. Die Wahrscheinlichkeit sei jedoch gross, dass die Periode um die Weihnachtstage zu warm ausfallen werde. Doch jetzt kommt die gute Nachricht: Einzelne kalte Tage könnten auch in diesem Szenario nicht ausgeschlossen werden, Schnee sei noch nicht vom Tisch. Es sei noch alles möglich.

