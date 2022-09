Von der Tropennacht direkt in den Wintereinbruch – Schnee bis nach Davos

Gestern war die Welt noch in Ordnung. Zumindest für alle Fans des Sommers. Und das sind vermutlich ziemlich viele.

Warmluft von Ex-Hurrikan Danielle brachte der Schweiz nochmals einen Sommertag.

Und in der Nacht ging es sommerlich weiter. Die Schweiz erlebte – je nach Quelle – tatsächlich nochmals eine Tropennacht. In Zürich fiel das Thermometer während der ganzen Nacht gemäss Meteocentrale nicht unter 21,4 Grad Celsius.

Auch die Wetterdaten von Meteo Schweiz zeigen für Zürich eine Tropennacht. Gemäss Meteonews hingegen wurde die Tropennacht an der Messstation Zürich Fluntern ganz knapp verpasst.

Klar ist: Der Sommer nimmt jetzt ein ziemlich abruptes Ende. Über Skandinavien braut sich etwas zusammen, das ab heute für den Wetterumbruch sorgen wird. Insbesondere in der zweiten Tageshälfte kommt verbreitet der Regen. Und das ist erst der Anfang.

Die Schneefallgrenze setzt zu einem veritablen Sturzflug an. Am Samstag fällt sie bereits unter 1500 Meter. Wie SRF Meteo schreibt, dürfte es in Arosa und Davos bereits zum ersten Mal weiss werden.

Quelle: srf meteo

(meg)