Am Donnerstag drohen Gewitter und Starkregen – diese Kantone sind gefährdet

Ende der Woche sollte der Schirm nicht zu Hause vergessen werden.Bild: keystone
Der Donnerstag wird es in der Schweiz stürmisch. In diesen Kantonen müssen die Leute besonders Acht geben.
26.08.2025, 13:2326.08.2025, 13:23
Am Dienstag ist es noch landesweit sonnig und mit Temperaturen um die 30 Grad sommerlich warm. Dies ändert sich aber schon ab Mittwoch. Der ehemalige Hurrikan «Erin» befindet sich momentan als Tiefdruckkomplex über Grossbritannien. Gegen Ende der Woche wird das Tief auch bei uns angekommen sein, vor allem der Donnerstag wird nass und trüb.
Die Prognose der Regenmenge nach dem europäischen Modell.Bild: meteo
Am Mittwochnachmittag und in der Nacht auf Donnerstag könnte es kräftig gewittern: Besonders im Süden, am Nordrand der Schweiz und im Westen kann es mit Sturmböen und Hagel ungemütlich werden, schreibt SRF Meteo.
Das Wetter am Donnerstag.bild: meteo
Am Donnerstag kommen von Südwesten her Regenwolken und vielerorts wird es nass. Mit Temperaturen um die 20 Grad sind auch die warmen Tage vorbei. Bis am Freitag muss mit grossen Wassermengen gerechnet werden. Betroffen sind vor allem der Jura, Wallis, Graubünden und das Tessin. Bei letzterem fallen Wassermengen bis zu 250 mm. Durch das viele Wasser steigt im Süden und in den Alpen die Gefahr von Überschwemmungen, Erdrutschen und Murgängen. (kek)
Das könnte dich auch noch interessieren:
Gib mir endlich dä huere Schirm: Putin steht im Regen
1 / 8
Gib mir endlich dä huere Schirm: Putin steht im Regen
Tag des Gedenkens und der Trauer: Der 22. Juni ist in Russland ein nationaler Feiertag. Darum hat Präsident Putin am Grab des unbekannten Soldaten einen Kranz niedergelegt. Dabei wurde er allerdings nass, ...
quelle: epa/epa / yuri kochetkov
85'000 Metal-Fans trotzen tagelang dem Schlamm – so war das Wacken-Wetter
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Eine Krawallnacht am Sonntag hat die Ruhe im Lausanner Quartier Prélaz gestört. Am Montagmorgen sind die Spuren noch sichtbar – doch die befragten Anwohner betonen übereinstimmend, dass wieder Ruhe eingekehrt ist.
Die Nacht vom 24. auf den 25. August verlief im Lausanner Quartier Prélaz unruhig. Nach dem Tod eines 17-Jährigen, der in den frühen Morgenstunden gegen 3.45 Uhr auf der Flucht vor der Polizei ums Leben gekommen war, kam es zu Ausschreitungen
. Doch am Montagmorgen, gegen 8.45 Uhr, zeugen nur einige Hinweisschilder von den Schäden. Die Sonne scheint, und die Stimmung wirkt gelöst.