Schweiz

Wetter

Wetter Schweiz: An diesen Tagen kannst du diese Woche in die Badi



Bild: keystone

Bis zu 35°C in dieser Woche – an diesen Tagen ist Badi-Wetter angesagt

Der Sommer ist noch nicht bereit, dem Herbst das Zepter zu übergeben: Im Laufe dieser Woche klettern die Temperaturen erneut über die 30-Grad-Marke.

Am Donnerstag kehrt die Hitze zurück. Das Thermometer dürfte an diesem Tag an vielen Orten der Schweiz um die 30 Grad anzeigen, teilt Meteonews mit. In den Regionen Basel und Genf sowie im Zentralwallis dürften die Temperaturen gar noch höher liegen.

Freitags steigen die Zahlen dann abermals leicht an: Die oben genannten Regionen können mit Hitze bis zu 35 Grad rechnen. «Damit kommen wir in die Nähe der bisherigen Rekorde für den Sommer 2020», schreibt Meteonews.

Bild: comments://641005098/841426

Dieser Temperaturanstieg könnte in höheren Lagen den bisherigen Sommerrekord brechen, denn «die Luftmasse sei noch eine Spur heisser als beim bisherigen Rekord.» Auf dem Pilatus (Bild) haben die Temperaturen am 18. August den bisher höchsten Wert diesen Sommer mit 20.2°C erreicht – dieser Wert dürfte die kommenden Tage überschritten werden.

Am Samstag erwarten Meteonews regional starke Gewitter, die dem kurzzeitigen Hochsommer ein Ende bereiten dürften. Dass nach dieser Woche in der Schweiz in diesem Jahr noch einmal solch sommerliche Hitzetage gemessen werden, ist gemäss Meteonews unwahrscheinlich. (adi)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst zu stripe.com umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 10.00 CHF 15.00 CHF 25.00 Oder unterstütze uns mit deinem Wunschbetrag per Banküberweisung. Nicht mehr anzeigen

Hitze: 12 lustige Dinge, die du tun kannst ;-) Affenhitze im Zoo - so kühlen sich die Tiere ab Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter