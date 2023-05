Freu dich nicht zu früh: Das Wetter bleibt nicht die ganze Woche so schön

Mehr «Schweiz»

Der strahlende Sonnenschein sorgt dafür, dass heute einige noch sonnen-ungeküsste Wädli ihr Debüt geben im Büro, auf der Strasse oder sonst wo. Wir wollen dir deine Freude am Wetter wirklich nicht nehmen, müssen im Sinne des öffentlichen Interesses jedoch darüber berichten: Die Sonne wird den Wolken im Verlauf dieser Woche weichen müssen. Aber es gibt Hoffnung fürs Pfingstwochenende.

Wie es im Wetterblog von Meteonews heisst, war der Sonntag gemäss mehreren Messstationen ein Sommertag – also einer, an welchem das Thermometer auf 25 Grad und noch höher klettert. Und auch heute fühlt es sich an, als wäre der Frühsommer in der Schweiz angekommen. Schon am Montagnachmittag jedoch soll Schluss sein mit Sommergefühlen: Entlang der Alpen ziehen Quellwolken auf und das Risiko für Gewitter und Schauer steigt erheblich an.

Bild: meteonews.ch

Bereits am Dienstag wird die Schweiz eine Kaltfront erreichen, die im Flachland für einen bewölkten Himmel und von Norden her auch für Schauer sorgen könnte. Es sind Gewitter und kräftige Niederschläge zu erwarten.

Bild: meteonews.ch

Am Mittwoch und Donnerstag versteckt sich die Sonne voraussichtlich erneut hinter einer dicken Wolkendecke – nur ab und zu könnte sie kurz durchbrechen. Im Flachland soll es meist trocken bleiben. Einzig entlang der Berge könnte es vor allem nachmittags zu Schauern kommen. Die Temperaturen liegen dann zwischen 15 und 18 Grad.

Bild: meteonews.ch

Am Freitag und Samstag soll es – zumindest tendenziell – wieder sommerlicher werden. Pünktlich aufs verlängerte Pfingstwochenende wird es wieder sonniger bei Temperaturen von 20 bis 22 Grad. Die Prognosen für Sonntag und Montag zeigen dann wieder eher wechselhaftes Wetter, während die Temperaturen aber warm bleiben.

(anb)