Der Schnee will nicht weichen – hier am Sonntag in Engelberg (OW). Bild: keystone

Bis zum Wochenende musst du durchhalten – danach wird es wieder wärmer und schön

Wir erleben gerade einen trüben Start in die Woche. In der Nacht auf Montag gab es in der Schweiz verbreitet wieder Bodenfrost und es wurden Minimaltemperaturen von bis zu -1 Grad gemessen. «Die aktuelle kühle und unbeständige Phase mit immer wieder Schauern dauert im Norden bis etwa Mitte der kommenden Woche an», schreibt MeteoNews.

So erwarten uns diese Woche ebenfalls Maximaltemperaturen zwischen 7 und 10 Grad sowie Schneefall auf bis zu 500 Metern. «Minimaltemperaturen um 0 Grad oder leicht darunter sowie Bodenfrost ist auch in den kommenden Nächten bis Freitag zu erwarten, wobei der Westen etwas frostgefährdeter ist als der Osten, da es hier eher mal aufklart», schreibt der Wetterdienst weiter.

Für die ersten knospenden Pflanzen wird es also nochmals eine heikle Woche. Es macht also weiterhin Sinn, jene im eigenen Garten nochmals gegen die Kälte zu wappnen. Weil es in der Nacht auf den Dienstag nochmals aufklart, besteht akut also höchste Frostgefahr.

Das Licht am Ende des Tunnels

Es steht uns also eine weitere trübe und kalte Woche bevor. Doch nicht verzagen, das Ende der Woche verspricht Besserung. Ab Donnerstag dürfte der Norden erstmals wieder mit «teilweise sonnigem und etwas milderem Wetter» belohnt werden.

Laut aktuellen Wettervorhersagen wird es dann am Samstag und am Sonntag wieder richtig schön. Die Maximaltemperaturen erreichen dann wieder 18 Grad und es erwartet uns Sonnenschein. (leo)