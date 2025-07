Am Samstag kehrt bereits der Sommer zurück, danach wird es aber kühl. Bild: keystone

Hier hat es in der Nacht geregnet und gestürmt – und das steht am Wochenende an

Für den Donnerstag waren für grosse Teile der Schweiz Gewitter angesagt. Getroffen haben sie dann besonders die Ostschweiz und Schaffhausen, wie die Messwerte von MeteoSchweiz für die letzten 24 Stunden zeigen:

Urnäsch (AR): 64,8 Millimeter Ebnat-Kappel (SG): 64 Millimeter Appenzell (AI): 40 Millimeter Säntis (AI): 39 Millimeter Kloten (ZH): 29,7 Millimeter Siebnen (SZ): 29 Millimeter Hallau (SH): 28,6 Millimeter St.Gallen (SG): 28,3 Millimeter Andelfingen (ZH): 27,3 Millimeter Hörnli (ZH): 26,3 Millimeter

Für die Ostschweiz ist es jetzt aber mit Regen erst einmal vorbei. Zwischen Interlaken und Altdorf kommt es am Freitagmorgen nochmals zu etwas Regen, vereinzelt kann es auch Gewitter geben. Auch in Graubünden fällt nochmals Niederschlag, nach dem Mittag soll es aber in der ganzen Schweiz trocken bleiben.

In der Nacht auf Freitag um 4.35 Uhr sah es so aus über der Schweiz. Bild: meteoschweiz

Das Gewitter wurde verschiedentlich auch von hohen Windgeschwindigkeiten begleitet. Besonders in den Bergen kam es zu Böen mit über 60 Kilometern pro Stunde. Auf dem Jungfraujoch wurden in der Nacht Böen mit bis zu 57,6 Kilometern pro Stunde gemessen, auf dem Säntis wurden gar solche mit bis zu 66,2 und auf dem Titlis mit 69,1 Kilometern pro Stunde registriert.

So geht es nun weiter

Der Freitag beginnt eher bewölkt. Gegen den Abend hin wird es aber zunehmend freundlicher, die Temperaturen erreichen in der Deutschschweiz bis zu 29 und in der Westschweiz gar bis zu 30 Grad. Am Samstag scheint besonders im Flachland durchgehend die Sonne, dann werden auch hier wieder 30 Grad erreicht.

«Zu Beginn der neuen Woche ist es dann aber vorerst mal ausgeschwitzt», schreibt MeteoNews in einer Mitteilung. Bereits am Sonntag kühlt es deutlich ab, am Montag dann sogar nochmals. Grund ist eine markante Kaltfront, die uns von Südskandinavien her erreicht. Die Maximaltemperaturen in der Deutschschweiz sinken bis Dienstag auf bis zu 18 Grad ab. Die Minimaltemperaturen bewegen sich dann zwischen 11 und 13 Grad.

Bis Mittwoch sinken die Temperaturen bis auf 11 Grad ab. Bild: meteoswchweiz

Danach folgen für Sonnenanbeter aber gute Nachrichten: «Ab Wochenmitte ist unser Wetter wieder zunehmend hochdruckbestimmt», schreibt der Wetterdienst. Die Sonne kehrt zurück und auch die Temperaturen zeigen sich dann wieder von ihrer eher sommerlichen Seite. (leo)