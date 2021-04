Schweiz

Wetter

Wetter Schweiz: Die Frühlingstemperaturen sind bald wieder zurück



Bild: keystone

Haltet durch! Das Aprilwetter beruhigt sich schon bald wieder!

Der Winter feiert sein frostiges Comeback. Es soll aber nur von kurzer Dauer sein.

Wer heute Morgen aus dem Fenster schaute, hatte sich wohl etwas erschrocken. Nach dem herrlichen Frühlingswetter am Osterwochenende fiel in der Nacht auf heute nochmals Schnee.

Vom #Frühling in den #Winter in nur einem Tag! Gestern bis zum Nachmittag noch viel Sonne und über 15 Grad mild (Bild links), heute Morgen Schnee und frostige -2 Grad (Bild rechts). Dieser wunderbar blühende #Birnbaum im Sarganserland dürfte wohl auch erschrocken sein! (rp) pic.twitter.com/STV793lNp5 — MeteoNews (@MeteoNewsAG) April 6, 2021

Bleibt der Winter noch ein wenig?

Doch das frostige Winter-Comeback ist nur von kurzer Dauer. Gegen Ende der Woche wird es wieder deutlich wärmer. Bis Freitag müssen wir uns aber auf frostige Nächte einstellen. Die Temperaturen können teils weit unter den Gefrierpunkt sinken. Schnee und nasse Strassen sind zu erwarten.

Bild: keystone

Wann kommt der Frühling zurück?

Am meisten Schnee fällt laut «MeteoNews» in der Nacht auf Mittwoch. Am Donnerstag soll es dann um einiges milder und sonniger werden. Die Nächte bleiben aber weiter kalt. Und mit dem Wochenende kommt der Regen zurück in die Schweiz. Die Temperaturen können in der Deutschschweiz bis auf 16 Grad klettern.

Ist Schnee im April normal?

Das Sprichwort «De April macht, was er will» kommt nicht von ungefähr. Das Wetter im April ist immer etwas wechselhaft. Schnee im April bis in tiefe Lagen ist demnach nichts Aussergewöhnliches.

Bild: keystone

Jedoch sanken die Temperaturen besonders in der Nordostschweiz heute Morgen sehr tief, wie «SRF-Meteo» berichtet. Seit Messbeginn war es an keinem anderen Tag im April so kalt wie heute mit -9 Grad. (cst)

