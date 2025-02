Beim Blick in die Wetterprognosen kommen Frühlingsgefühle auf. Bild: KEYSTONE

Wettervorhersage weckt Frühlingsgefühle

Im Norden mischt sich heute Schnee und Regen. Doch der Winter verabschiedet sich schon bald.

Pünktlich zum Beginn des meteorologischen Frühlings (1. März) steigen die Temperaturen. Bevor es milder wird, zeigt sich zunächst vielerorts die Sonne. Ab kommenden Montag werden dann frühlingshafte Temperaturen bis zu 12 und 18 Grad erwartet.

Ein Hochdruckgebiet, das sich am Freitag und Samstag von den Britischen Inseln in Richtung Mitteleuropa ausdehnt, sorgt laut MeteoSchweiz vor allem in der Westschweiz und im Wallis für stabileres Wetter.

Die Prognosen für Freitag: bild: meteoschweiz

In der Deutschschweiz und im Tessin bleibt das Wetter vorerst noch von einem Tiefdruckgebiet über Polen geprägt, was zu feuchterer und unbeständiger Luft führt. Im Norden der Alpen hingegen wird sich am Wochenende ein mässiger Wind aus Nordosten einstellen. Im Tessin ist am Wochenende mit einzelnen Schauern zu rechnen.

Nächste Woche steht der Schweiz dann aber eine sehr sonnige Periode bevor. Wir dürfen uns auf eine Woche mit viel Sonnenschein freuen.

Die Prognosen für Montag:

bild: meteoschweiz

Mit dem Anstieg der Temperaturen nimmt auch die Belastung durch Pollen zu. Allergikerinnen und Allergiker müssen sich in den kommenden Tagen auf eine verstärkte Pollenbelastung einstellen. Besonders Hasel und Erle sind auf dem Vormarsch.