Der Mai ist da ... doch es bleibt kalt 🥶🥶

Nach zahlreichen FrostnÀchten im April sind die Temperaturen auch in der ersten Maiwoche in einzelnen Regionen der Schweiz unter den Gefrierpunkt gefallen. Bis 04.00 Uhr gab es laut MeteoNews im Mittelland lokal leichten Luftfrost.

So verzeichnete Welschenrohr im Kanton Solothurn -1.7 Grad. In Reconvilier im Berner Jura waren es -0.9 Grad, wÀhrend es im solothurnischen Bolken -0.3 Grad waren. Den Gefrierpunkt erreichten Delsberg und Freiburg, wie MeteoNews weiter bekanntgab. Nach krÀftigen RegenfÀllen hatte es in der Nacht auf Montag aufgeklart.

Laut SRF Meteo fielen ĂŒber das Wochenende im Tessin 60 bis 80 Millimeter Regen. Mit Nordföhn wurde es am Sonntag dort auch am wĂ€rmsten. In Lugano, Locarno und in der Magadino-Ebene kletterte das Thermometer ĂŒber die Marke von 20 Grad.

In der Westschweiz und in weiten Teilen des Mittellandes fielen am Wochenende 20 bis 40 Millimeter Regen. Die Trockenheit im April wurde mit den NiederschlÀgen etwas gemildert. (dfr/sda)

