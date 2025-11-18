Susanne Vincenz-Stauffacher kritisiert das Verhalten der SVP. Bild: keystone

«Was ist eigentlich los?» FDP-Chefin attackiert die SVP

Mehr «Schweiz»

Am Freitag verkündete Bundesrat Guy Parmelin den Zoll-Deal mit den USA. Der Zollsatz soll von 39 auf 15 Prozent gesenkt werden. Noch bevor Parmelin die Öffentlichkeit darüber informierte, gratulierte die SVP ihrem Bundesrat in einer Medienmitteilung. «Gut gemacht, Herr Parmelin», lautete es auf der Webseite der Partei.

Dass die SVP den Deal so überschwänglich begrüsst, können nicht alle verstehen. So auch FDP-Präsidentin Susanne Vincenz-Stauffacher. Der Preis für den Deal sei noch völlig im Dunkeln, schreibt sie auf Social Media. Dennoch feiere die SVP ihn «mit allen möglichen Superlativen» ab.

Das gehöre wohl in den Bereich der «Realsatire», so Vincenz-Stauffacher. Gleichzeitig kämpfe die SVP mit «Hellebarden-Klamauk» die Bilateralen mit der Europäischen Union. Das sei «seltsam».



Die Kritik an der SVP geht über den Zoll-Deal hinaus. Vincenz-Stauffacher zeigt sich auch irritiert über das Verhalten zweier ehemaliger SVP-Präsidenten. Toni Brunner und Ueli Maurer äusserten in einem Podcast des Nepelspalters kürzlich Sympathien für eine Abspaltung EU-kritischer Kantone.

Dass Brunner und Maurer unwidersprochen «Sezessions-Gelüste» aussprechen können, stösst Vincenz-Stauffacher sauer auf. «Unschweizerischer geht nicht», lautet ihr Fazit. Sie fragt sich: «Was ist eigentlich los mit der SVP?» (cma)