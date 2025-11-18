Granlund bleibt bei Servette +++ SCB holt zwei junge Spieler

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.

Granlund bleibt bei Servette

Der Finne Markus Granlund (32), 2022 Olympiasieger in Peking, verlängert den Vertrag mit dem Genève-Servette Hockey Club um zwei Saisons bis 2028. Granlund spielt seit 2024 für Servette und buchte in dieser Zeit mehr als einen Punkt pro Spiel. (riz/sda)

SCB verpflichtet zwei Nachwuchsspieler

Der SC Bern hat für die kommenden Jahre – wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt – zwei junge Mittelstürmer verpflichtet: Joel Grossniklaus unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis 2028, Paul Mottard ist für drei Saisons an den Klub gebunden.

Der 19-jährige Grossniklaus stammt aus Interlaken, durchlief die Nachwuchsabteilung der SCL Tigers und spielt nun Schweden in der U20-Mannschaft von Malmö. Der gleichaltrige Mottard lernte das Handwerk bei Genève-Servette und dem EHC Biel. Derzeit läuft er in der Juniorenliga in Finnland auf. (abu/sda)

Ein slowakischer Verteidiger für Ambri-Piotta

Ambri-Piotta vermeldet den Zuzug des slowakischen Verteidigers Michal Cajkovsky. Der 33-Jährige unterschrieb bei den Leventinern einen bis zum Ende der laufenden Saison gültigen Vertrag.

Cajkovsky spielte die letzten acht Saisons in der KHL, war zuletzt aber vertragslos. Mit der Slowakei nahm er an drei Weltmeisterschaften und zwei Olympischen Spielen teil. 2022 in Peking gewann er Olympia-Bronze. (abu/sda)

Linus Omark verlässt Lugano

Linus Omark verlässt den HC Lugano nach wenigen Wochen bereits wieder, wie die Tessiner mitteilen. Der 38-jährige Schwede hatte im September einen Vertrag bis zum 1. November unterschrieben. Auf eine Verlängerung des Engagements verzichtet er aus familiären Gründen.

In 15 National-League-Spielen gelangen Omark, der in der Schweiz auch schon für Zug und Genève-Servette gespielt hatte, 11 Skorerpunkte. (riz/sda)

Bild: keystone

Dahlén wird ein Tiger

Die SCL Tigers verpflichteten für nächste Saison den 27-jährigen Schweden Jonathan Dahlén. Der Stürmer bestreitet die aktuelle Saison in der Heimat bei Timra IK, wo er in den ersten 17 Partien mehr als einen Punkt pro Spiel skorte (10 Tore, 8 Assists). Dahlén lief bislang 14 Mal für das schwedische Nationalteam auf.

«Er bringt genau jene Mischung aus Offensivkraft, Spielintelligenz und Erfahrung mit, die wir für unsere Weiterentwicklung suchen», sagt Langnaus Sportchef Pascal Müller. «Seine Arbeitseinstellung überzeugt und er passt sehr gut in unser Anforderungsprofil.» (ram/sda)

Bild: www.imago-images.de

Berni kehrt zum ZSC zurück

Die ZSC Lions verstärken auf die kommende Saison hin ihre Verteidigung mit einem weiteren Nationalspieler. Tim Berni kehrt ab 2026/27 von Servette zu seinem Stammklub zurück. Der 25-Jährige unterschrieb bei den Zürchern einen Vertrag bis 2031/32. (abu)

Lakers bestätigen Moy-Verlängerung

Wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg angekündigt, verlängert Tyler Moy seinen Vertrag bei den Rapperswil-Jona Lakers. Der Schweizer Nati-Stürmer bindet sich bis 2030 an die Mannschaft vom Obersee. (abu)

Prassl ab der nächsten Saison in Kloten

In der nächsten Saison wird Raphael Prassl das Trikot vom EHC Kloten tragen. Der Center wechselt von Lausanne in das Zürcher Unterland. Seit 2024 steht der 27-Jährige bei Lausanne unter Vertrag. Zuvor spielte Prassl für die ZSC Lions und den HC Davos.

Sportchef Ricardo Schödler sagt über die Neuverpflichtung: «Mit Raphael gewinnen wir einen Spieler, der unsere Center-Position stärkt und unser Team auf und neben dem Eis bereichert. Raphael ist ein Top Athlet und wird mithelfen, unser Team in vielen Situationen besser zu machen.» In der laufenden Saison hat Prassl bisher zwei Tore vorbereitet.

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

kommt von Genf-Servette

Abgänge ❌

🇨🇭​ Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

geht zu den Rapperswil-Jona Lakers

Gerüchte 💬

…

Lausanne HC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Raphael Prassl (Center, 27)

wechselt zum EHC Kloten​

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

kommt vom HC Davos

🇨🇭 Joel Grossniklais (Stürmer, 19)

kommt von Malmö U20

🇨🇭 Paul Mottard (Stürmer, 19)

kommt von Ilves Tampere

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions

🇨🇭 Rico Gredig (Stürmer, 20)

wechselt zum EV Zug

🇨🇭 Davyd Barandun (Verteidiger, 25)

wechselt zum SC Bern



Gerüchte 💬

…

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

kommt von den SCRJ Lakers



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron

🇨🇭 Raphael Prassl (Center, 27)

kommt von Lausanne​

Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

SCL Tigers

Zugänge ✅

🇸🇪 Jonathan Dahlén (Stürmer, 27)

kommt von Timra IK​

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

Daniil Ustinkov (Verteidiger, 19)

kommt von den ZSC Lions

Abgänge ❌

🇨🇭 Jonas Taibel (Stürmer, 21)

geht zu Fribourg

Gerüchte 💬

...

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Genf-Servette HC

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Tim Berni (Verteidiger, 25)

wechselt zu den ZSC Lions

Gerüchte 💬

…

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

wechselt zum HC Ajoie

Gerüchte 💬

...

HC Ajoie

Zugänge ✅

🇨🇦 Cole Cormier (23, Stürmer)

kommt vom HC Lugano

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...