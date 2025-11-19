An der Beachvolleyball-WM ist das Duo Marco Krattiger/Leo Dillier in die Achtelfinals eingezogen. Als einziges Schweizer Team überstand das Duo die erste Runde der K.o.-Phase in Adelaide.
Beim 21:14, 21:19 gegen Stefan Boermans/Yorick De Groot sicherten sich Krattiger/Dillier den ersten Satz souverän. Im zweiten Satz lieferten sie sich mit den Niederländern ein Kopf-an-Kopf-Rennen und konnten sich nicht mehr wirklich absetzen. «Es geht uns einfach wunderbar», sagte Dillier nach der Partie, ehe sich die beiden bei den mitgereisten Fans bedankten. (ram/sda)
