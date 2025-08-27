wechselnd bewölkt26°
DE | FR
burger
Schweiz
Wetter

Unwetterwarnung für die Süd-Schweiz: Extremer Regen, besonders im Tessin

Wetterwarnung
Der Bund warnt: Fast in der ganzen Schweiz gilt Gefahrenstufe 3, zum Teil sogar Stufe 5.Bild: Screenshot Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie MeteoSchweiz

Extreme Niederschläge erwartet: Bund ruft für Teile der Schweiz höchste Warnstufe aus

Fertig mit dem Sommerwetter: Ab Mittwoch drohen auf der Alpensüdseite teils extreme Niederschläge. Der Bund hat in Teilen der Schweiz die Gefahrenstufe fünf ausgerufen.
27.08.2025, 15:0627.08.2025, 15:10
Mehr «Schweiz»

Es wird nass in der Schweiz – und zwar richtig. Während am Dienstag noch sommerliche 30 Grad in Basel gemessen wurden, zeigt sich der Mittwoch bereits von seiner ungemütlichen Seite. Laut MeteoSchweiz soll ab 18 Uhr eine Regenfront über das Land rollen – begleitet von Gewittern.

Verantwortlich ist feuchte Mittelmeerluft, die durch ein Tief über Spanien und den Überresten von Ex-Hurrikan «Erin» in den Alpenraum geführt wird.

Gefahrenstufe 5 im Süden – 250 mm Regen möglich

Für viele Kantone gilt derzeit Gefahrenstufe 3, etwa Zürich, Aargau, St. Gallen und Thurgau. Graubünden und das Tessin stehen unter Warnstufe 4.

In besonders gefährdeten Gebieten Graubündens – etwa im Lugnez-Valsertal, Rheinwald, Val Medel-Sumvitg und Bivio-Avers – gilt sogar die höchste Warnstufe 5. In diesen Regionen sind bis zu 160 Millimeter Regen möglich – innerhalb weniger Stunden.

In Hotspot-Regionen des Tessins wie dem Locarnese, den Centovalli, dem Maggia- und Verzascatal rechnen Meteorologinnen und Meteorologen mit 150 bis 200 Millimetern, lokal sind bis zu 260 Millimeter Niederschlag zwischen Mittwochabend und Freitagmorgen möglich.

Auch das Misox, das Calancatal, das Bergell und das Oberengadin dürften stark betroffen sein. Mit einer Schneefallgrenze von 3300 bis 3600 Metern gelangt fast der gesamte Regen direkt in Flüsse und Bäche – die Abflussmengen steigen rasant. Die Behörden warnen vor Überschwemmungen, Hangrutschen, Murgängen und Verkehrsbehinderungen. Ufergebiete und steile Hänge sollten unbedingt gemieden werden.

Auch auf der Alpennordseite werden bis Freitagmorgen messbare Niederschläge erwartet, wenn auch deutlich geringer als im Süden.

Wetterwarnung
Am Donnerstagmorgen wird praktisch die ganze Schweiz nass.Bild: Screenshot Meteo Schweiz

Am Donnerstag fällt verbreitet anhaltender, teils mit Gewitter begleiteter Regen in weiten Teilen der Schweiz. Erst am Freitagmorgen beruhigt sich das Wetter vorübergehend – doch bereits am Abend ziehen von Westen her erneut Schauer und Gewitter auf.

Der Auslöser: Ex-Hurrikan trifft auf Südeuropa

Der Auslöser der Wetterlage ist Ex-Hurrikan «Erin», der sich über Grossbritannien zu einem Tiefdruckkomplex umgewandelt hat. Dieser beeinflusst zusammen mit einem Tief über der Iberischen Halbinsel das Wettergeschehen über Mitteleuropa. Das Zusammenspiel dieser Systeme lenkt extrem feuchte, labile Luftmassen aus dem Mittelmeerraum direkt an den Alpenbogen. (les)

Mehr Wetter:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Menschen, denen das schlechte Wetter egal ist
1 / 17
Menschen, denen das schlechte Wetter egal ist
Egal, wie cool du bist, er ist cooler. 😎
quelle: imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Hilft der Regen gegen die Dürre? Ein Experiment sorgt im Netz für Diskussionen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Eine herrliche neue Folge von: Influencer in freier Wildbahn
2
Das sind die beliebtesten Babynamen in Europa
3
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
4
«Einmischung» in Grönland: Dänemark bestellt US-Geschäftsträger ein
5
Pendeln per «Aareschwumm» – CNN berichtet von Bern und nimmt es nicht so genau
Meistkommentiert
1
Luzerns Britschgi wechselt in die Serie A +++ Fix: Leverkusen holt Vazquez
2
Tiktok-Trend: Experten warnen eindringlich vor «männlicher» Diät
3
Wegen Trump: Schweizer EU-Turbos drücken aufs Tempo – und haben einen Plan
4
100 vermummte Jugendliche randalieren in Lausanne – Videos zeigen Verwüstung
5
Angriff auf watson-Journalisten in Lausanne – eine rote Linie ist überschritten
Meistgeteilt
1
Patriarchen warnen vor Gaza-Einnahme +++ Landesweite Proteste in Israel
2
Wie sehr liebst du Popcorn? Dieser eine Junge: «JAAA» 😍🍿
3
Almaty schreibt Geschichte +++ Stuttgart zittert sich weiter +++ Gaudu neuer Vuelta-Leader
4
Schumis erstes Rennen ist nach 550 Metern zu Ende – damit beginnt ein steiler Aufstieg
5
Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger ++ Jäger wechselt in einem Jahr nach Davos
Kommission will mit höherer Abgabe für Lastwagen Verkehr verlagern
Eine Nationalratskommission will die Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die Schiene stärken. Dafür verlangt sie mit einer Motion vom Bundesrat, die Tarife für den Gütertransport durch Lastwagen ab 2027 zu erhöhen.
Zur Story