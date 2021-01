Schweiz

Das Wetter in der Schweiz präsentiert sich heute mindestens dreigeteilt: Östlich der Linie Basel-Aargau-Luzern ist es winterlich mit Schnee bis in tiefe Lagen, westlich davon liegt die Schneefallgrenze auf 700 bis 1000 Metern. Dies, weil die Luftmassengrenze am Donnerstagmittag mitten über der Schweiz lag, wie MeteoNews mitteilt. Im Tessin dagegen sorgt der Nordföhn für 14 Grad.



Nebst den bestehenden Schneewarnungen für das Flachland und die Alpen (Stufe 3 von 5) würden zusätzlich bis Freitagabend in Teilen des Alpennordhanges 50 bis 110 Zentimeter Neuschnee erwartet und in Teilen des östlichen Mittellandes 20 bis 40 Zentimeter.

Weiterhin befindet sich eine markante #Luftmassengrenze quer über der Schweiz. Vom zentralen Mittelland ostwärts schneit es, westlich davon fällt Regen (links). Die #Kaltluft verschiebt sich noch ein wenig nach Westen. #Neuschneemengen bis morgen früh (rechts). pic.twitter.com/TYTrihcOh1 — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) January 14, 2021

Der viele Neuschnee, der schon in der Nacht auf Donnerstag fiel, sorgte nicht nur für einzelne Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs, sondern auch für Störungen auf den Strassen.

40 cm Schnee auf 500 Meter über Meer Die Aussenstation von MeteoNews bei Roger Perret in Heiligkreuz im #Sarganserland auf knapp 500 Metern meldet schon über 40 Zentimeter Schnee. Und bis morgen Vormittag schneit es hier durch, weit über ein halber Meter Neuschnee liegt drin! (rp) pic.twitter.com/FCbfZsgACV — MeteoNews (@MeteoNewsAG) January 14, 2021

Gesperrte Autobahnen

So musste die schneebedeckte Autobahn A13 im Kanton Graubünden am Donnerstag 13.30 Uhr Richtung Süden gesperrt werden. Viasuisse schrieb von einer «prekären Situation». Als Alternative wird die A2 via Gotthardtunnel empfohlen.

Die Sperrung der San-Bernardino-Route A13 erfolgte zwischen Maienfeld und Landquart. Der Abschnitt zwischen Thusis-Süd und Bellinzona-Nord ist zudem für Lastwagen mit Anhänger und Sattelschlepper gesperrt. Ebenfalls für den Schwerverkehr nicht passierbar ist die A2 im Kanton Uri zwischen Erstfeld und Göschenen. Die Lastwagen werden im Warteraum Ripshausen angehalten.

Der starke Schneefall habe auf den Strassen in der Ostschweiz zu chaotischen Zuständen geführt, schrieb Viasuisse weiter. Unter anderem mussten mehrere Ausfahrten auf der A1 gesperrt werden, weil sie durch Lastwagen blockiert wurden, die nicht weiterfahren konnten.

Auch auf der Autobahn A7, zwischen Winterthur und dem Grenzübergang bei Konstanz, bedeckte Schnee die Fahrbahn. Hier kamen Lastwagen bei Kreuzlingen zum Stehen.

Viele gesperrte Strassen im Kanton Uri

Im Kanton Uri mussten bereits am frühen Mittwochabend die Strecken Hospental-Realp, Wassen-Meien und Meien-Färnigen, die Gotthardstrasse Abschnitt Gurtnellen-Wassen sowie die Klausenstrasse Abschnitt Linthal-Urnerboden infolge erheblicher Lawinengefahr vorsorglich gesperrt werden.

Bild: keystone

Ein gewaltiger Schneehaufen bedeckte die Strasse zwischen Seedorf und Isleten im Kanton Uri am Donnerstagmorgen, wie die TV-Sender von CH Media berichten. Verletzt worden ist bei dem Lawinenniedergang niemand.

Für die Räumung brauche es sicher «schweres Gerät», wie der Seedorfer Feuerwehrkommandant sagt. Wegen der anhaltenden Lawinengefahr bleibe die Strasse jedoch bis auf weiteres gesperrt. So viel Niederschlag habe man zuletzt im Lawinenwinter 1999 erlebt.

Im Kanton Schwyz blieben wegen der starken Schneefälle auf der Hauptstrasse 8 zwischen Pfäffikon und Schwyz am Donnerstagnachmittag mehrere Lastwagen stecken. Das führte zu massiven Verkehrsbehinderungen, wie die Kantonspolizei Schwyz mitteilte.



Auch in der Stadt St. Gallen blieben viele Fahrzeuge stecken, wie die Stadtpolizei meldete. Auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln kam es aufgrund des starken Schneefalls zu Verspätungen und Kursausfällen. Die Schneeräumung laufe auf Hochtouren, hiess es.

Wegen eines Lawinenniedergans in der Nacht auf Donnerstag bleibt im Kanton Uri ebenfalls bis auf Weiteres gesperrt die Kantonsstrasse zwischen Seedorf und Bauen.

Lawine im Berner Oberland – in Graubünden mehrere Strecken ganz zu

Wegen eines Lawinenniedergangs ist am Donnerstagvormittag ist der Bahnverkehr zwischen Brienz BE und Interlaken-Ost BE beeinträchtigt worden. Und im Kanton Graubünden sind mehrere Verbindungen sowohl auf der Schiene wie auf der Strasse gesperrt.

Die Lawine zwischen Brienz und Oberried am Ufer des Brienzersees im Berner Oberland ist bis auf die Hauptstrasse niedergegangen. Laut Polizeiangaben wurde niemand verschüttet.

Im Berner Oberland sei auf der Strecke Brienz-Interlaken wegen der Lawine mit Verspätungen und Zugausfällen zu rechnen, teilten die SBB mit. Die Dauer der Einschränkung sei unbestimmt.

Wegen der starken Schneefälle kam es auch auf dem Streckennetz der Rhätischen Bahn (RhB) zu Behinderungen, Verspätungen und Zugsausfällen. Mehrere Strecken wurden aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Da auch die Strassen gesperrt sind, können keine Bahnersatzbetriebe angeboten werden. Betroffen sind die Verbindungen Chur-Arosa, Davos Platz-Filisur sowie zwischen Sumvitg-Cumpadials und Disentis/Mustér in der oberen Surselva.

Flugverkehr verspätet

Am Flughafen Zürich ist es wegen des anhaltenden Schneefalls am Donnerstagvormittag zu Verspätungen von bis zu etwa 30 Minuten gekommen. Alle drei Pisten mussten noch vor dem Mittag bereits zweimal geräumt werden.

Alle Truppen seien im Einsatz, um die Flugzeuge zu enteisen und die Pisten zu räumen, sagte eine Mediensprecherin des Flughafens gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

(aeg/mlu/sda/chmedia)

