Die Schweiz hat in einigen Gebieten in der Nacht auf Samstag die bisher kälteste Nacht dieses Winters erlebt. Dies teilten die Wetterdienst am Samstagmorgen über Twitter mit.



Im schneebedeckten und klaren zentralen und östlichen Flachland seien die Temperaturen stark gesunken, schrieb Meteoschweiz. «Mit -10 bis -15 Grad ist es in diesen Regionen die bislang kälteste Nacht des Winters.»



Am Flughafen Zürich seien zudem gegen 2.00 Uhr am Morgen rund -14 Grad gemessen worden. In Wohlen AG sank die Temperatur laut den Angaben auf fast -12 Grad. Und in Rafz ZH seien 11 Grad unter Null erreicht worden.



Meteonews meldete als tiefste Temperaturen im Flachland -17,9 Grad in Hallau SH und 16,3 Grad in Koppigen BE. Letztmals sank das Thermometer in diesen beiden Orten laut Meteoschweiz im Dezember 2014 so tief. Auch in den Bergen wurde es bitterkalt. Auf der Glattalp sanken die Temperaturen laut Meteonews auf -29,9 Grad, in Samedan auf -25,6 Grad.