Vicafé-Filiale in Zürich. Bild: Vicafé

Kaffee-Kette Vicafé will nachhaltiger werden – doch dann geschieht ihr ein Missgeschick

Das Zürcher Gastrounternehmen ist daran, seine Becher nachhaltiger zu gestalten. Doch zahlreiche Artikel landeten im falschen Abfall.

Benjamin Weinmann / ch media

Bei den derzeitigen Temperaturen steigen sie wieder in die Höhe: Die Verkaufszahlen von Eiskaffees. Auch die Schweizer Kette Vicafé, die in den vergangenen Jahren stark expandiert hat und es inzwischen auf 15 sogenannte Espresso-Bars bringt, bietet das kühle Koffein-Getränk an.

Die Iced Coffees bietet Vicafé - so wie auch andere Anbieter - in einem Plastikbecher inklusive Plastik-Deckel mit Loch fürs Röhrli. Doch wie so viele Unternehmen will auch die Kaffee-Kette aus Eglisau ZH ihre Nachhaltigkeitsbilanz verbessern. Und da passt Plastik oftmals nicht gut dazu.

Der falsche Sticker

Vergangenen Sommer wollte die Firma einen Schritt in eine grünere Richtung machen: Die Eiskaffee-Becher hatten plötzlich einen Sticker aufgeklebt mit dem Vermerk «Bitte recycle mich wie eine PET-Flasche».

Dieser Sticker auf den Eiskaffees von Vicafé waren im Sommer im Umlauf. Bild: bwe

Nur: Der Vermerk war falsch, wie die Firma entsprechende Informationen von CH Media auf Anfrage bestätigt. Die Becher hätten in den normalen Abfall müssen, nicht in die PET-Eimer, deren Inhalte später rezykliert werden.

«Uns ist schlicht und einfach ein Fehler unterlaufen», schreibt Vicafé in einer Stellungnahme. Man arbeite aktuell an einer Verbesserung bei den Verpackungen und plane die Umstellung auf Becher, die aus rezykliertem PET bestehen und die man relativ einfach und analog zu PET-Flaschen rezyklieren könne. Allerdings: «Aufgrund eines internen Kommunikationsfehlers haben wir zu spät bemerkt, dass sich die Umstellung verzögert und unsere Lieferantin ein anderes Produkt zugestellt hat.»

Zwei Wochen im Umlauf

Vicafé will bald Plastikbecher aus rezykliertem PET anbieten, die im normalen PET-Flaschenabfall entsorgt werden könnten. bild: bwe

Diese Becher seien dann während rund 14 Tagen in den Verkaufsstellen in Zürich und Basel im Einsatz gewesen. «Da diese jedoch nur für drei Sommergetränke eingesetzt werden und es während dieser Zeit oft regnete, hat nur eine geringe Menge der Becher mit Sticker unsere Geschäfte verlassen», schreibt Vicafé - ohne zu beantworten, wie viele «falsche» PET-Becher im Handel waren. Für diesen Fehler wolle man sich bei allen betroffenen Personen entschuldigen.

Bemerkt worden sie der Fehler von aufmerksamen Baristi. Danach seien alle Becher mit Pet-Sticker aus dem Verkehr gezogen und alle Angestellten informiert worden. (aargauerzeitung.ch)