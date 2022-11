Wegen KK-Prämien: Jede dritte Person beurteilt finanzielle Lage schlechter als im Vorjahr

64 Prozent der rund 1000 befragten Personen nannten in der im Oktober durchgeführten Umfrage die teureren Krankenkassen-Prämien als Grund für ihre Erwartung, weniger Geld im Portemonnaie zu haben. Als weitere Gründe gaben knapp 31 Prozent der Befragten steigende Mieten und Hypothekarzinsen und gut 21 Prozent einen vermuteten Wertverlust der eigenen Kapitalanlagen an.

Du kannst bei Zinsen und Inflation nicht mitreden? Wir helfen dir gerne

Die Zentralbanken haben eine Trendwende eingeläutet, überall steigen nach langer Zeit wieder die Leitzinsen. Gehen diese Zinsen in die Höhe, hat das Auswirkungen auf so ziemlich alles in der Wirtschaft. Und was heisst das für dich? Wir erklären es dir.

Seit einigen Monaten durch die Wirtschaft: Viele Zentralbanken, darunter auch die Schweizerische Nationalbank (SNB), entschieden sich im Juni, die sogenannten Leitzinsen ordentlich anzuheben. Der Grund: die hohen Inflationsraten. Mit höheren Zinsen sollen diese jetzt wieder heruntergeschraubt werden. Das ist aber nicht ganz unumstritten, und die Kritik an der anhaltenden Erhöhung wird lauter.