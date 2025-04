Zerstörte Plakate und Penis-Flut im Forum: «Bin kein Baby»-Kampagne eskaliert

Hintergrund der «Bin-kein-Baby»-Kampagne sind unter anderem vom Zürcher Stadtparlament befürwortete Einschränkungen der Aussenwerbung sowie Bestrebungen des Bundes, an Kinder gerichtete Werbung für ungesunde Lebensmittel zu verbieten. (aargauerzeitung.ch)

Im Gespräch mit dieser Redaktion kann sie der grundsätzlich ärgerlichen Sache auch etwas Positives abgewinnen. «Mehrere KMUs boten uns spontan Unterstützung an, weil sie die Kampagne wichtig finden. Wir arbeiten nun daran, das Forum noch stärker vor Missbrauch zu schützen.»

Auf der Plattform Linkedin schrieb Jenni, dass sich in dieser Aktion das «hässliche Gesicht der Anonymität» zeige, und kommt zum Schluss: «Wenn die Argumente ausgehen, wird die Meinungsdebatte kurzerhand mit Penis-Bildern gesprengt.»

Am Mittwoch dieser Woche wurde das Forum von einem anonymen Nutzer mit Tausenden Satzzeichen geflutet, die zusammen das Bild von Dutzenden Penissen ergaben. Um zu älteren Beiträgen zu gelangen, mussten Nutzerinnen und Nutzer lange scrollen. Der Beitrag wurde unterdessen entfernt.

Dagmar Jenni vom Detailhandelsverband kontert diese Beiträge mit einem eigenen Kommentar: «Die Kampagne scheint bei den Gegnern einen Nerv getroffen zu haben, denn sie versuchen händeringend die Kampagne so darzustellen, als würden sich die Unterstützer generell gegen Regulierungen stellen, was absolut lächerlich ist!»

Auch online stösst die Kampagne auf Widerstand. Das zeigt sich auf der Website «bin-kein-baby.ch». Interessierte sind dazu aufgerufen, dort in einem Forum ihre Meinung abzugeben. Die Frage der Woche lautet: «Welche Verbote oder Vorschriften ärgern dich zurzeit besonders?»

Einzelne dieser Plakate wurden schon kurz nach der Lancierung der Kampagne beschädigt oder mithilfe von Klebeband durchgestrichen. Dies zeigt ein Augenschein in Zürich und ein Bild, das die Initianten veröffentlichten. «Unsere Kampagnenplakate in Zürich werden von radikalen Werbegegnern überklebt – ein Zeichen von mangelnder Toleranz und Respekt. Und ein Zeichen, wie wichtig unsere Kampagne ist!», schreiben sie auf der Online-Plattform Linkedin.

Dank der Unterstützung von Werbefirmen wie APG, Goldbach oder Livesystems sind auf sehr vielen Plakatwänden und Bildschirmen im Land Bilder von Erwachsenen mit einem Nuggi im Mund zu sehen. In grossen Buchstaben wird vor Verboten von Gummibärchen, Steaks, Autos oder Werbeplakaten gewarnt. Die Nuggis sind eine Referenz auf den «Nanny State». Es geht um die Befürchtung, der Staat bevormunde Bürgerinnen und Bürger zu sehr.

Kaum aufgehängt, schon zerstört: Ein Plakat mit dem Nuggi-Sujet der «Bin kein Baby»-Kampagne verschiedener Wirtschaftsverbände auf einer von der Werbefirma Goldbach gespendeten Plakatfläche in Zürich.

Kaum aufgehängt, schon zerstört: Ein Plakat mit dem Nuggi-Sujet der «Bin kein Baby»-Kampagne verschiedener Wirtschaftsverbände auf einer von der Werbefirma Goldbach gespendeten Plakatfläche in Zürich. Bild: Pascal Ritter

Dagmar Jenni, Direktorin des Detailhandelsverbands Swiss Retail Federation, ist konsterniert. «Wir haben schon mit kritischen Kommentaren gerechnet und wollten diesen Dialog. Aber dass es so ausartet, hat mich überrascht», sagt sie.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Emile Taddeoli vor seinem Morane-Borel Monoplan «Taddeoli 3» in Bern, August 1913.

Emile Taddeoli vor seinem Morane-Borel Monoplan «Taddeoli 3» in Bern, August 1913.

Zollstreit: Müssen die Amerikaner Nikes bald selbst nähen?

Modekonzerne wie Nike produzieren vor allem in China und Vietnam. Nun sind sie mitten in den Zollstreit geraten. Was das für Sneaker bedeutet.

Nähtisch reiht sich an Nähtisch, beleibte Frauen und Männer mit Nike-T-Shirts sitzen daran, einer trägt eine USA-Mütze auf dem Kopf, fummelt an einem Nike-Schuh herum, beisst dann von einem Burger ab. Und hinten an der Wand hängt ein Banner: «Make America strong again.»