Lindt & Sprüngli überlegt Verlagerung der Produktion in den USA

Goldhasen - Familie an der Bilanz - Medienkonferenz von Lindt und Spruengli in Kilchberg (ZH) am Dienstag, 5. Maerz 2019. (KEYSTONE/Walter Bieri)
Könnten bald in den USA produziert werden: Die berühmten Goldhasen von Lindt & Sprüngli.Bild: KEYSTONE

Bericht: Lindt & Sprüngli könnte seine Schoggi-Goldhasen bald in den USA produzieren

15.08.2025, 11:17
Lindt & Sprüngli könnte seine Goldhasen bald in der USA produzieren. Das Unternehmen überlegt sich, die Herstellung seiner Produkte in die USA zu verlagern, um die von Trump verhängten Einfuhrzölle zu umgehen, wie Bloomberg am Freitag berichtet.

Momentan produziert das Unternehmen die Schoggi-Produkte noch in Deutschland. Lieferungen aus dem nördlichen Nachbarn sind (wie in der ganzen EU) mit einem Zoll von 15 Prozent belegt.

Gemäss einem Insider plant Lindt & Sprüngli, bis zu 10 Millionen Dollar zu investieren, «um auch Hasen, Weihnachtsmänner und andere hohle Schokoladenfiguren in den USA herzustellen», heisst es im Bericht.

Das Unternehmen sagt gegenüber Bloomberg, dass man seit mehreren Jahren zusätzliche Investitionen in den USA prüfe und den Standort in Stratham, New Hampshire, erweitern will.

«Wir arbeiten kontinuierlich daran, unsere Produktion und internen Lieferketten effizienter zu gestalten, wobei wir die aktuelle Situation rund um die Zölle berücksichtigen», sagt Lindt & Sprüngli. «Dazu gehört auch die Überprüfung, welche Produkte an welchen Produktionsstandorten und für welche Märkte hergestellt werden.»

USA wichtiger Absatzmarkt

Für das Schweizer Unternehmen sind die USA ein wichtiger Absatzmarkt. Letztes Jahr wuchs das Unternehmen in Übersee um 4,9 Prozent und steigerte seinen US-Umsatz auf 843 Millionen Dollar, wie Lindt in seinem Jahresbericht mitteilte. (ome)

avatar
el-pollo-diablo
15.08.2025 11:25
Nennen wir es doch beim Namen: Trump erhöht nicht einfach nur die Zölle. Es ist ein Wirtschaftskrieg. Grosse Firmen, die es sich leisten können, verschieben ihre Produktion in die USA. Und in Europa gehen Jobs verloren.
avatar
Takeshi 34
15.08.2025 11:28
Wieso sollte man dann noch für schweizer Qualität bezahlen?
avatar
Tatwort
15.08.2025 11:37
Immerhin weiss ich jetzt, welche Schokolade ich nicht mehr kaufen muss.
Appeasement darf sich nicht lohnen.
