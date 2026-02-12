Fliegen ab Kloten im Januar 2026: Da muss auch mal ein Flugzeug vor dem Start enteist werden. Bild: keystone

Schweizer Fluglust ungebremst: Flughafen verzeichnet 10. (!) Rekordmonat in Serie

Neues Jahr, altes Muster. Nach dem absoluten Passagier-Rekordjahr 2025 am Flughafen Zürich macht auch der Januar 2026 genau dort weiter: Nie flogen in einem Januar mehr Menschen ab dem grössten Schweizer Flughafen.

Im Januar 2026 sind 2’226’608 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspricht einem Plus von 6,8 Prozent gegenüber derselben Periode des Vorjahres. Und damit wurde auch der Monatsrekord für einen Januar erneut überboten. Mittlerweile registrierte der Flughafen Zürich damit im zehnten Monat in Serie einen neuen Monatsrekord. Letztmals wurde dieser im März 2025 verpasst. Der Rekord-März stammt aus dem Jahr 2019.

Im Jahr 2025 stellte der Flughafen Zürich in jedem Monat ausser dem März einen neuen Rekord auf. Nie flogen zuvor in einem Jahr so viele Menschen vom grössten Schweizer Flughafen. Die Anzahl Lokalpassagiere lag im Januar 2026 bei 1’543’385. Der Anteil der Umsteigepassagiere betrug 30,5 Prozent , was 676’104 Passagieren entspricht.

Die Anzahl Flugbewegungen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 2,7 Prozent auf 20’006 Starts und Landungen. Die durchschnittliche Zahl Passagiere pro Flug lag mit 129,8 Fluggästen 4,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Die Sitzplatzauslastung ist im Berichtsmonat im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,8 Prozentpunkte auf 74,8 Prozent gestiegen.

Insgesamt wurden am Flughafen Zürich im Januar 32’788 Tonnen Fracht abgewickelt. Das entspricht einer Abnahme von 0.1% gegenüber dem Vorjahresmonat.