Schweiz

Wirtschaft

Revision der CO2-Verordnung geht in die Vernehmlassung



Revision der CO2-Verordnung geht in die Vernehmlassung

shutterstock

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) hat am Montag die Vernehmlassung zur Teilrevision der CO 2 -Verordnung eröffnet. Diese Anpassung ist notwendig, damit zentrale Instrumente des Klimaschutzes bis Ende 2021 verlängert werden können.

Da die Totalrevision des CO 2 -Gesetzes für die Zeit nach 2020 im Parlament noch nicht fertig beraten ist, sollen zentrale, aber zeitlich bis Ende 2020 befristete Instrumente des Klimaschutzes in einer Teilrevision des CO 2 -Gesetzes bis Ende 2021 verlängert werden. Dies beschloss das Parlament letztes Jahr am 20. Dezember.

Die Schweiz soll damit ihren Klimazielen ohne Unterbruch nachkommen und ihre Treibhausgasemissionen im Jahr 2021 um weitere 1.5 Prozent gegenüber 1990 senken, wie das Uvek am Montag mitteilte. Die Vernehmlassung dauert bis zum 25. August dieses Jahres. Die verlängerte Frist berücksichtigt die Sommerferien.

Klimademo der Jungen – und auch der Alten

Die Teilevision des CO 2 -Gesetzes geht auf die parlamentarische Initiative «Verlängerung der Befristung der Steuererleichterungen für Erdgas, Flüssiggas und biogene Treibstoffe» von Ständerat Thierry Burkart (FDP/AG) zurück.

Klimapolitische Instrumente werden verlängert

Im geltenden CO 2 -Gesetz sind drei zentrale Instrumente der Schweizer Klimapolitik zeitlich bis Ende 2020 befristet. Mit der vom Parlament im Dezember 2019 beschlossenen Teilrevision des CO 2 -Gesetzes wird die Befreiung von der CO 2 -Abgabe mit Verminderungsverpflichtung für Betreiber emissionsintensiver Anlagen und die Kompensationspflicht für Importeure fossiler Treibstoffe im CO 2 -Gesetz bis Ende 2021 verlängert.

Das Schweizer Emissionshandelssystem (EHS), das seit Anfang 2020 mit demjenigen der EU verknüpft ist, wird hingegen unbeschränkt verlängert. Um die Umsetzung dieser drei Instrumente zu konkretisieren, muss die CO 2 -Verordnung angepasst werden.

Die Verordnungsanpassung soll auch die stetige Verminderung der CO 2 -Emissionen aus Brennstoffen sicherstellen. Nach der geltenden CO 2 -Verordnung kann die CO 2 -Abgabe auf 120 Franken pro Tonne CO 2 angehoben werden, wenn die CO 2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen nicht genügend sinken.

Mit der Verordnungsanpassung wird auch die Möglichkeit dieser Massnahme verlängert. Damit wäre eine Anpassung der Abgabe per 1. Januar 2022 grundsätzlich möglich, sollten die Brennstoffemissionen im Jahr 2020 nicht genügend sinken.

Emissionsvorschriften werden angepasst

Eine weitere Anpassung der CO 2 -Verordnung betrifft die Emissionsvorschriften für Personenwagen, Lieferwagen und leichte Sattelschlepper, dort sollen neue Messverfahren eingesetzt werden. Mit den vorgeschlagenen Änderungen werden die unter dem alten Messverfahren festgelegten Zielwerte für die Jahre 2021-2024 durch gleichwertige sogenannte WLTP-Ziele ersetzt, so dass die von den Fahrzeugimporteuren verlangte Reduktionsleistung beibehalten bleibt.

Seit September 2017 wird der CO 2 -Ausstoss neuer Fahrzeugmodelle in der EU nach einem neuen Verfahren gemessen, dem «Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure» (WLTP). Die mit dem WLTP gemessenen CO 2 -Emissionen liegen näher am tatsächlichen Treibstoffverbrauch und fallen um rund 25 Prozent höher aus als die Emissionswerte nach dem alten Verfahren. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥ Da du bis hierhin gescrollt hast, gehen wir davon aus, dass dir unser journalistisches Angebot gefällt. Wie du vielleicht weisst, haben wir uns kürzlich entschieden, bei watson keine Login-Pflicht einzuführen. Auch Bezahlschranken wird es bei uns keine geben. Wir möchten möglichst keine Hürden für den Zugang zu watson schaffen, weil wir glauben, es sollten sich in einer Demokratie alle jederzeit und einfach mit Informationen versorgen können. Falls du uns dennoch mit einem kleinen Betrag unterstützen willst, dann tu das doch hier. Würdest du gerne Watson und Journalismus unterstützen? (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) CHF 5.00 CHF 10.00 CHF 15.00 Nicht mehr anzeigen

So sieht es aus, wenn gegen 100'000 fürs Klima demonstrieren Können die USA einfach «Au Revoir» zum Klimapakt sagen? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter