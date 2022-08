Das Gesuch von Pfizer um Erweiterung der Zulassung wird ebenfalls rollend geprüft, wie es weiter hiess. Mit diesem Instrument können Daten, welche die pharmazeutischen Unternehmen laufend einreichen, jeweils sofort geprüft werden. Swissmedic behandle alle Gesuche in Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie prioritär, ohne Abstriche bei der inhaltlichen Prüfung zu machen, hiess es. (aeg/sda)

Auch andere Hersteller haben Gesuche für angepasste Impfstoffe eingereicht. So der US-Hersteller Moderna Ende Juni 2022. Der Impfstoff soll sowohl gegen die Wuhan- und die Delta-Variante des Coronavirus wirken, als auch gegen die Omikron-Varianten BA.4 und BA.5. Hier gehe es bei der Überprüfung des bivalenten Impfstoffs ebenfalls um eine Zulassungserweiterung.

Der bivalente Impfstoff enthält Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) sowohl für das Spikeprotein des Wuhan-Stamms als auch für dasjenige der Omikron-Variante, wie das Heilmittelinstitut Swissmedic am Dienstag mitteilte.

Tödlicher Unfall im Alpstein: Mutter (31) und Tochter (5) stürzen in den Tod

Nur Bares ist … Ach was! Das Plastikgeld hat in der Schweiz die Noten verdrängt

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

So wird in Luzern geimpft

It came home! England schlägt Deutschland im EM-Final und ist Europameisterin

Russische Schwarzmeerflotte geschwächt ++ Getreide in Istanbul erwartet

Die Nervosität steigt: Kommt Nancy Pelosi nach Taiwan? – das Wichtigste in 7 Punkten

Tödlicher Unfall im Alpstein: Mutter (31) und Tochter (5) stürzen in den Tod

Tödlicher Sturz am Nationalfeiertag: Eine 31-jährige Frau und ihre 5-jährige Tochter sind am Montag auf dem Weg vom Äscher in Richtung Altenalp einen steilen Abhang hinuntergestürzt. Beide konnten nur noch tot geborgen werden.