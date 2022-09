«Das mit Abstand beste Boulevard- und Pendlermedium»: Wir erhalten schampar gute Noten

Das ist das Medienqualitätsrating

Das Medienqualitätsrating untersucht die Qualität der 51 wichtigsten Informationsmedien der Schweiz anhand zweier wissenschaftlicher Methoden. Das Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög) der Universität Zürich misst die Berichterstattungsqualität, indem die Inhalte der Medien analysiert werden.



An der Universität Fribourg und der Hochschule Luzern wird die Qualitätswahrnehmung gemessen – dabei wird die Meinung der Bevölkerung mit einer repräsentativen Umfrage eruiert.



Falls du also in der vergangenen Zeit gefragt wurdest, welches Medium du am besten findest und du watson gesagt hast – vielen Dank dafür.