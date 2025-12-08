SMI springt erstmals seit Ende März wieder über 13'000 Punkte

Der Schweizer Leitindex SMI hat die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkten wieder übersprungen, zumindest kurzfristig. Vor allem die schwergewichteten Pharmariesen Roche und Novartis hatten den SMI in den vergangenen Wochen kräftig angeschoben. Beide notieren im Bereich des Jahreshochs.

Der SMI notiert gegen 13.15 Uhr mit einem Plus von 0,39 Prozent auf 12987,07 Punkte. Kurz zuvor erreichte er ein bisheriges Tageshoch bei 13'000,14 Zählern.

Erstmals über 13'000 Punkte war der Schweizer Leitindex im Zuge des Jahresstartrally Ende Februar gestiegen. Das Allzeithoch markierte der SMI bei 13'199 Punkte Anfang März. Ende März – also kurz vor der Bekanntgabe der US-Zölle durch Präsident Donald Trump – fiel er wieder unter 13'000 Punkte.

Insgesamt hat der SMI im zu Ende gehenden Jahr eine Berg- und Talfahrt hinter sich gebracht. Im Zuge der Zollankündigungen Anfang April war er um mehr als 2000 Punkte auf ein Jahrestief von 10'700 Punkte abgestürzt. Nach der Aufschiebung der Zölle erholten sich die Märkte aber schnell wieder.

Bald schon stabilisierte sich der SMI auf einem Niveau im Bereich von 12'000 Punkten. Richtig aufwärts geht es seit ungefähr einem knappen Monat. Der Anstieg ist dabei vor allem auf die gute Entwicklung bei den Pharmariesen zurückzuführen, während sich die Papiere des dritten Schwergewichts Nestlé kaum vom Fleck bewegten. (dab/sda/awp)