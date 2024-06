Swiss ernennt Jens Fehlinger zum neuen CEO

Der abtretende Lufthansa-Chef Dieter Vranckx wechselt nach mehr als drei Jahren per 1. Juli 2024 in die Geschäftsleitung des Mutterkonzerns Lufthansa. Der Swiss bleibt Vranckx als Vizepräsident des Verwaltungsrats erhalten. (rbu/awp/sda)

Die Swiss hat einen Nachfolger für den per Ende Juni abtretenden Firmenchef Dieter Vranckx gefunden. Jens Fehlinger übernimmt per 1. Oktober 2024 die Aufgabe des CEO, wie die Fluggesellschaft am Freitag mitteilte. Bis zu seinem Antritt wird Kommerzchefin Heike Birlenbach die Fluggesellschaft als CEO ad interim führen.

Der 15-jährige Jugendliche, der am 2. März in Zürich einen jüdisch-orthodoxen Mann attackierte, sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft. Er ist in eine geschlossene Institution verlegt worden. Dort werde er «engmaschig betreut und begleitet».