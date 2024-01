«Wie man es auch rechnet, die Saläre von On sind von einem anderen Stern. Die Löhne sind weder durch die Aktienkursentwicklung noch durch die Geschäftszahlen in irgendeiner Weise gerechtfertigt.»

Der von Classen angesprochene Lohn der Arbeitenden ist nichts im Vergleich zu den Löhnen der Führungsetage von On. 2021 liessen sich die drei Gründer und die beiden Co-CEOs von On 83 Millionen Franken auszahlen.

«Es ist höchste Zeit, dass On von dieser riesigen Marge etwas zurückgibt an die Produktionsstandorte, an die Arbeitenden, die maximal 150 Franken verdienen pro Monat – vielleicht 250, wenn sie massiv Überstunden machen.»

Wie rechtfertigt On seine hohe Marge? Bianca Pestalozzi, Leiterin des Europa-Geschäftes bei On nimmt gegenüber SRF Stellung:

Zieht man vom Ladenpreis noch die Schweizer Mehrwertsteuer (15.39 Franken), die Frachtkosten und Zollgebühren (1.62 Franken) ab, ergibt sich die Marge: Satte 155.13 Franken wandern in die Tasche von On.

Eine K-Tipp-Recherche hat nun aufgedeckt, wie viel so ein Schuh in der Produktion kostet. Folgendes Modell «The Roger Advantage» kann man im On-Online-Shop für 190 Franken kaufen. Hergestellt wird er allerdings in Vietnam – für schlappe 17.86 Franken.

Irrer Streit um Mauer in Walenstadt SG – so behauptete sich der SVP-Politiker vor Gericht

Autovermieter Hertz verkauft ein Drittel seiner Elektroautos und kauft neue Verbrenner

Der Autovermieter Hertz will ein Drittel seiner weltweiten Elektroauto-Flotte verkaufen - und den Erlös zum Teil in den Kauf von Verbrennern stecken. Man wolle damit das Angebot an die Nachfrage anpassen, teilte Hertz am Donnerstag mit. Verkauft werden im Laufe des Jahres 20'000 Elektrofahrzeuge verschiedener Hersteller in den USA. Hertz nimmt dafür eine zusätzliche Abschreibung von 245 Millionen Dollar in Kauf, verweist aber darauf, dass der operative Gewinn durch den Umstieg steigen werde.