Yay, mein Arbeitgeber ist top! Etwa so sehen wahrscheinlich die Arbeitnehmenden der Gewinner aus. Bild: Shutterstock

Das sind die besten grossen Arbeitgeber der Schweiz

Zum 7. Mal wurden in der Schweiz die besten Arbeitgeber gekürt. Unter den Gewinnern befinden sich gleich drei Versicherungen/Krankenkassen sowie zwei Bahnunternehmen – allerdings nicht das grösste.

Dem Fach- und Arbeitskräftemangel «sei Dank»: Heute müssen Unternehmen viel mehr um ihre Arbeitnehmenden buhlen als früher. Von flexiblen Arbeitszeiten über eine faire Vergütung bis hin zu einer guten Stimmung versucht man vieles, um die besten Arbeitnehmenden zu erreichen – und auch zu halten.

Umso glücklicher dürften sich die Arbeitgeber schätzen, die von ihren Angestellten regelmässig ein gutes Zeugnis ausgestellt kriegen. Die «Handelszeitung» und das Westschweizer Wirtschaftsmagazin «PME» quantifizieren in Zusammenarbeit mit Statista auch in diesem Jahr wieder die Zufriedenheit von Angestellten in der Schweiz mit ihrem Arbeitgeber.

Um eine gute Aussagekraft zu erreichen, wurden für die Studie nur Arbeitgeber mit mindestens 200 Mitarbeitenden berücksichtigt.

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Gewinnerin: Mit relativ grossem Abstand auf den zweiten Platz steht Die Mobiliar an der Spitze. Die Versicherung aus Bern wirbt mit dem Attribut der «persönlichsten Versicherung der Schweiz», die aktiv «in die Aus- und Weiterbildung» investiere und ihren Arbeitnehmenden flexible und familienorientierte Arbeitszeitmodelle biete. Diese verdanken es ihrem Arbeitgeber mit einer gemäss «Handelszeitung» «starken Verbundenheit» – und einem Top-Zeugnis: Die Mobiliar konnte sich im Vergleich zum Vorjahr um einen Platz verbessern und verbucht einen Top-Score von 8,71 (von 10).

Die Top-Ten-Liste zeigt: Mit Zurich und Sanitas stehen auch auf den Plätzen 4 und 9 Versicherungen. Für die «Handelszeitung» keine Überraschung: Die Versicherungswelt generiere «gleich viel Wertschöpfung wie die Bankenszene, fällt aber nicht durch Rettungsaktionen oder Boni-Exzesse auf.» Es handle sich allgemein um sichere Arbeitsplätze in einer krisenresistenten Branche.

Unter den beliebtesten Arbeitgebern befinden sich ausserdem viele «typisch schweizerische» Unternehmen – die typisch schweizerische Produkte herstellen. Da ist zum Beispiel die Migros-Tochter Delica (Platz 2). Sie produziert zahlreiche Migros-Eigenmarken, wie etwa Blévita, Risoletto oder Chocolat Frey. Mit Rivella, Breitling (letztes Jahr noch Gewinnerin des Rankings) und Rolex sind ebenfalls drei grosse Produzentinnen von Schweizer Aushänge-Produkten vertreten.

Drittbeliebtester Arbeitgeber 2025: die Rhätische Bahn mit Sitz in Chur. Bild: zvg/Rhätische Bahn

Auch auffällig: Gleich zwei Bahn-Unternehmen schneiden top ab – die SBB sind es allerdings nicht. Die Rhätische Bahn mit Sitz in Chur sowie die BLS (ehemalige «Bern-Lötschberg-Simplon-Bahn») mit Sitz in Bern scheinen ihren Arbeitnehmenden viel Gutes zu bieten.

Die Studie

Für das jährlich aktualisierte Ranking wurde eine Umfrage unter 15'000 Schweizer Arbeitnehmenden in mehr als 1500 Unternehmen mit mindestens 200 Mitarbeitenden durchgeführt.

Der Gesamtscore eines Unternehmens setzt sich aus direkten Bewertungen (die Bereitschaft zur Weiterempfehlung des eigenen Arbeitgebers, anhand einer Skala von 0 = «Würde ich auf gar keinen Fall empfehlen» bis 10 = «Würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen») und indirekten Bewertungen (Empfehlungsbereitschaft anderer Arbeitgeber innerhalb derselben Branche) zusammen. Zusätzlich zur Weiterempfehlungsbereitschaft haben die Arbeitnehmenden ihren Arbeitgeber in über 35 Einzelaspekten beurteilt. (lak)