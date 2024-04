Ein Schweisser arbeitet in der Werkstatt der Firma Emch Aufzüge AG. Bild: KEYSTONE

Arbeitslosenquote weiterhin bei 2,4 Prozent

Die Zahl der Arbeitslosen in der Schweiz ist im März zwar leicht gesunken. Die Quote liegt aber weiterhin bei 2,4 Prozent.Ende März waren bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) 108'593 Menschen als arbeitslos gemeldet, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das waren 3286 weniger als im Februar.

Experten hatten im Vorfeld mit einer noch etwas stärkeren Abnahme gerechnet. So hatten die von der Nachrichtenagentur AWP im Vorfeld befragten Ökonomen unisono eine Quote von lediglich 2,3 Prozent vorhergesagt.Saisonbereinigt leichter AnstiegBereinigt um saisonale Effekte stieg die Zahl der Arbeitslosen hingegen leicht. Und die bereinigte Arbeitslosenquote nahm auf 2,3 von 2,2 Prozent zu.

Die Arbeitslosenquote ist üblicherweise saisonalen Schwankungen unterworfen, weil es in den Wintermonaten etwa auf dem Bau, in der Landwirtschaft und in der Gastronomie weniger Arbeit gibt. Das wird mit der bereinigten Zahl ausgeblendet.

Kurzarbeit rückläufig

Wenig verändert sind andere wichtige Kennzahlen zum Arbeitsmarkt. So zählte das Seco im März 178'392 Stellensuchende. Das waren 3626 weniger als im Vormonat.

Die Zahl der bei den RAV gemeldeten offenen Stellen verringerte sich derweil um 943 auf 42'413. Davon unterlagen laut Seco 19'872 Stellen der Meldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent gilt.

Bei der Kurzarbeit gibt es nach wie vor keinen dramatischen Anstieg. Im Gegenteil waren im Januar – die Daten werden mit Verzögerung gemeldet – nur noch 2719 Personen in Kurzarbeit und damit 1103 weniger als noch im Monat davor. (awp/sda)

