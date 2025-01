Schweiz unterzeichnet am WEF Freihandels-Abkommen mit Kosovo

Kosovos Premierminister Albin Kurti besuchte Parmelin bereits am 1. November 2024.

Die Staaten der Europäischen Freihandelsassoziation (Efta), der auch die Schweiz angehört, unterzeichnen an einer Zeremonie ein Freihandelsabkommen (FHA) mit dem Kosovo. Die Verhandlungen dafür wurden bereits am 26. September 2024 abgeschlossen, wie der Bundesrat vergangenen Jahres mitteilte.

Wirtschaftsminister Guy Parmelin unterzeichnet voraussichtlich am Mittwoch am WEF ein Freihandelsabkommen mit dem Kosovo.

Die Grippewelle steigt in vielen Kantonen stark an, ein Teil des Landes bleibt verschont

Die Grippewelle ist später gestartet als sonst, jetzt ist sie allerdings in voller Fahrt. Wahrscheinlich ist sie deshalb noch nicht auf ihrem Höhepunkt.

Überall wird geschnäuzt und gehustet, im Zug, am Arbeitsplatz – und bei den Bettlägerigen zu Hause. Tatsächlich sind in der Schweiz zurzeit viele Menschen an Grippe erkrankt. Die spüren nach einer Ansteckung mit dem Influenza-Virus die ersten Beschwerden recht schnell – schon nach ein bis zwei Tagen. Jede und jeder Erkrankte kann prinzipiell andere Menschen infizieren, solange er vermehrungsfähige Viren ausscheidet. Die Menge der ausgeschiedenen Viren hängt dabei mit der Stärke der Symptome zusammen. Das heisst, zu Beginn der Erkrankung scheidet er mehr aus und bei nachlassender Symptomatik immer weniger.