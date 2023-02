Räte finden sich bei Kompensation für tieferen Umwandlungssatz

So sollten Ski-Touristen mit einem künstlichen Stau in Österreich ausgetrickst werden

Mehrere Orte ohne Niederschlag: So trocken war der Februar in der Schweiz wirklich

In der Schweiz fiel im aktuellen Winter deutlich weniger Schnee als gewohnt. Stellenweise blieb der Niederschlag im Februar komplett aus.

Die Schneearmut hat in diesem Winter die Schlagzeilen in der Schweiz beherrscht: Bilder von weissen Kunstschneestreifen in grüner Landschaft sind in kollektiver Erinnerung geblieben. Grund dafür sind einerseits die zu hohen Temperaturen: Der Winter 2022/23 ist im langjährigen Vergleich rund 2,5 Grad zu warm, wie SRF Meteo am Sonntag mitteilte. Dies, obwohl die Sonnenscheindauer nur knapp überdurchschnittlich war.