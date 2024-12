Schnelle Expansion: Rossmann eröffnet erste Schweizer Filiale in Emmen

Die neue Rossmann-Filiale in Emmen: Es sollen noch über hundert weitere Filialen in der Schweiz eröffnet werden. Bild: keystone

Schnelle Expansion in Planung: Rossmann eröffnet erste Schweizer Filiale in Emmen

Die erste Rossmann-Filiale der Schweiz hat heute im Emmen Center in Luzern eröffnet. Der Drogeriewarenhändler bezieht eine circa 500 Quadratmeter grosse Fläche im ersten Obergeschoss. Gegenüber dem «Blick» sagt der Rossman-Schweiz CEO Fabrizio D'Ascenzo: «Rossmann wird der günstigste Anbieter für Drogeriemarktprodukte in der Schweiz».

Verkauft werden sollen rund 15'000 Artikel bestehend aus deutschen und Schweizer Marken, wie das Emmen Center am Montag mitteilte. Das Produktsortiment sei umfangreich und reiche von Wellness über Gesundheit bis hin zu Beauty. Ebenfalls enthalten sind die Rossmann-Eigenmarke sowie ihr Ideenwelt-Angebot.

Die nächste Filiale soll bald in Brunnen SZ eröffnen. Verhandlungen für weitere Filialen laufen noch, so D'Ascenzo gegenüber dem «Blick». Der Drogeriewarenhändler plane etwa 150 weitere Filialen in der Schweiz - von Shops an Bahnhöfen bis hin zu Läden an Einkaufsstrassen.

Rossmann-Filialen sind vor allem in Deutschland weit verbreitet. Aber auch in Polen, Ungarn, Tschechien, Albanien, Kosovo, Türkei und Spanien gibt es Filialen. (sda/nzu)