Rekordjahr: Zurich-Chef Mario Greco bekam 2025 über 10 Millionen Franken Lohn

Zurich-Chef Mario Greco bekam 2025 über 10 Millionen Franken Lohn

Mario Greco, Chef der Versicherungsgruppe Zurich, erhält für das Geschäftsjahr 2025 eine halbe Million mehr Lohn. Der Versicherer hat Ergebnisrekorde geschrieben und die Dividende für die Aktionäre erhöht.
05.03.2026, 07:2405.03.2026, 07:24

Greco verdient nun 10,4 Millionen Franken nach 9,9 Millionen im Vorjahr, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht 2025 der Zurich zu entnehmen ist. Während das fixe Grundgehalt mit 2,3 Millionen in etwa stabil bleibt, legen die variabel zugeteilten Vergütungen zu.

epa05723342 Switzerland&#039;s Mario Greco, Chief Executive Officer of Zurich Insurance group participates in a panel session on day one of the 47th Annual Meeting of the World Economic Forum (WEF) in ...
Mario Greco, Chef der Versicherungsgruppe Zurich. Bild: EPA/KEYSTONE

Die gesamte Konzernleitung der Zurich-Gruppe streicht den Angaben zufolge ebenfalls etwas mehr Salär ein und zwar 57,7 Millionen Franken nach 55,4 Millionen im Jahr zuvor. Und Verwaltungsratspräsident Michel Liès erhielt unverändert ein Gesamthonorar von 2,0 Millionen.

Nach den Rekordergebnissen 2024 steigerte der Versicherungskonzern den Reingewinn 2025 erneut um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden US-Dollar. Das Geschäftsjahr war geprägt von profitablem Wachstum, weiteren Preiserhöhungen und einem günstigen Schadensverlauf. (dab/sda/awp)

