Credit Suisse prüft Quarantäne-Verstösse von Horta-Osorio

Anfang Oktober meldete er erste Erfolge: «Wir haben ein stärkeres Bewusstsein dafür geschaffen, dass jede Bankangestellte und jeder Bankangestellter im Herzen ein Risikomanager sein sollte», sagte er in einer Rede. Es gebe aber noch viel zu tun. So solle der Fokus auf Eigenverantwortung und Rechenschaftspflicht gestärkt werden. (saw/sda/awp/reu)

«Niemand kann die Inflation per Knopfdruck ausschalten»

Das ist bereits der zweite Fall einer Quarantäne-Verletzung durch den Portugiesen. Anfang Dezember hatte Horta-Osorio nach einer Rückreise aus England, nach der er sich Schweizer Regeln zufolge eigentlich in Quarantäne hätte begeben müssen, das Land bereits nach drei Tagen wieder verlassen. «Ich entschuldige mich und werde dafür sorgen, dass dies nicht wieder vorkommt», hatte er damals erklärt. Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen bestätigte später, dass eine entsprechende Selbstanzeige eingegangen sei.

Horta-Osorio hatte sich dafür entschuldigt, am 1. Dezember ohne Absicht gegen Schweizer Quarantänebestimmungen verstossen zu haben. Daraufhin habe die Credit Suisse eine Untersuchung zum Verhalten des Verwaltungsratschefs eingeleitet, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Ein Team der Rechtsabteilung sei vom Verwaltungsrat mit der Unterstützung von Horta-Osorio damit beauftragt worden, sagte einer der Insider. Vor Weihnachten sei ein Bericht verfasst und an Verwaltungsrat weitergeleitet worden, ergänzte eine weitere Person. Dieser werde entscheiden, ob weitere Schritte unternommen würden.

Nun liege das Thema beim Verwaltungsrat. Mit dem weiteren Vorfall dürfte der Druck auf den Portugiesen, der das skandalgeplagte Institut eigentlich in ruhigeres Fahrwasser steuern wollte, zunehmen. Sprecher der Schweizer Grossbank und des Verwaltungsratschefs lehnten einen Kommentar zu den Aussagen ab.

Hat auch schon in der Schweiz Quarantänevorschriften missachtet: Antonio Horta-Osorio.

Hat auch schon in der Schweiz Quarantänevorschriften missachtet: Antonio Horta-Osorio. Bild: keystone

Die Credit Suisse untersucht Insidern zufolge einen zweiten Verstoss ihres Verwaltungsratspräsidenten Antonio Horta-Osorio gegen Corona-Quarantäneregeln. Neben der Missachtung von Quarantänevorschriften in der Schweiz habe der Firmenchef vorläufigen Ergebnissen einer internen Prüfung zufolge bei einem Besuch des Tennisturniers in Wimbledon auch britische Covid-Schutzregeln verletzt, sagten zwei mit der Situation vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters.

